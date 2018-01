Atender y servir a los maderenses son mis prioridades: AZ

Atender las diversas necesidades de las familias maderenses y continuar con el privilegio de servir a Madero, son los principales intereses del Presidente Andrés Zorrilla, y que esperaría el llamado en su momento para servir a Madero desde cualquier foro. “Siempre será como lo es, un honor y un privilegio”, agregó.

En el marco del banderazo de arranque del programa “Acción en Tu Colonia 2018” en donde queda de manifiesto la coordinación con empresarios para brindar diversos sociales a los sectores más vulnerables del municipio, declaró a pregunta expresa sobre su posible reelección “a mí no me eligieron para ser candidato, me eligieron para ser alcalde y estoy siendo alcalde, no tengan duda que servirle a Madero para mí ha sido el más alto honor y privilegio que he tenido y si tengo oportunidad de hacerlo desde donde lo pueda hacer, lo haré con mucho gusto, enorme satisfacción y gran compromiso”.

“De momento, como lo han visto, a mí me interesa seguir trabajando para Ciudad Madero, porque eso es un tema de compromiso que hicimos con la ciudadanía”, afirmó.

Encabezando un gobierno ciudadanizado Zorrilla Moreno desde el inicio de la administración se ha enfocado en emprender acciones y planes de trabajo que resuelvan la diversa problemáticas a la que se enfrenta día a día la población maderense.

Respecto a su participación en el evento en que el panismo tamaulipeco recibirá al precandidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, el alcalde Andrés Zorrilla Moreno aclaró “tengo claro que soy alcalde emanado de un partido, tendremos los acercamientos al margen de nuestra actividad institucional, de nuestra responsabilidad y en el contexto que debe hacerse, estaremos por supuesto sumándonos a las simpatías que cada uno de nosotros tengamos. Cuando sea convocado serviré siempre con un gran honor a Madero”, recalcó