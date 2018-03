Aún no liquidan adeudo ex regidores: Heredia

*Critican la no actuación de ayuntamiento

María de Jesús Cortez

“Deber no es delito, no pagar y negarse a pagar eso sí es delito”, expresó el presidente de la comisión de transparencia en el cabildo de Tampico, José Antonio Heredia Niño al referirse al proceso legal que afrontan los ex regidores morosos Bonifacio Bandala Olivo, Dorely Meza y Margarita Juárez que en su conjunto suman casi 800 mil pesos.

“La persona vale por su conducta y por su reputación, deber no es delito…no pagar y negarse a pagar eso sí es delito”.

Del compromiso hecho en sesión de cabildo por el actual regidor, Raymundo Bandala para saldar el adeudo de Medio Millón de pesos heredado por su hijo que argumentó motivos de salud y si la falta de palabra tanto de representantes priistas y panistas en el próximo proceso electoral podría afectar a esos partidos, el regidor que pertenece a la fracción blanquiazul, señaló.

“Son personas distintas son personas distintas, va a haber cambio de gobierno. En todos los partidos hay buenos y malos, Bandala y Duarte, son priistas y los Yarrington son priistas y tantas gentes podemos decir que no todos”.

Finalmente, consideró que no ha observado actuar a la dirección jurídica del ayuntamiento de Tampico para que se emprenda otro proceso de cobro para obligar a pagar a los ex regidores deudores.