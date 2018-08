Base trabajadora de UMF 77 en Madero, reafirma su compromiso con el Doctor Raúl Montesinos

*El más fuerte de los candidatos a la Secretaría general de la sección X Tamaulipas del SNTSS, fue recibido por el gremio con todo el apoyo

Por: Gerardo Meza

Cd. Madero Tamps.- Después de realizar una gira por las unidades médicas de Instituto Mexicano del Seguro Social en la frontera y centro de la entidad, el más fuerte de los candidatos a la secretaria de la sección X Tamaulipas del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social, el Doctor Raúl Montesinos Olvera, abanderado de la planilla naranja, recibió la aceptación de la base trabajadora en este recorrido por gran parte del estado.

Este lunes el candidato de la planilla naranja, Raúl Montesinos Olvera, llevó sus propuestas a la base trabajadora de la Unidad Médica Familiar 77 de ciudad Madero, donde el Doctor Montesinos fue recibido con gran algarabía y júbilo, demostrado todo el apoyo y adhesión para el aspirante a la secretaria general de la sección X Tamaulipas del SNTSS.

Por las diversas áreas de trabajo de la UMF número 77 del IMSS, el abanderado de la planilla naranja, saludó y expuso sus propuestas de campaña a la base trabajadora, sustentada en: no más mentiras, no más represión, no más hostigamiento laboral, cero abusos y amenazas de parte de las autoridades sindicales.

De esta manera el doctor Raúl Andrés Montesinos Olvera, ha recibido todo el apoyo de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social de la sección X Tamaulipas, donde esa sencillez y humildad le ha permitido tener un contacto permanente con la base trabajadora, quienes en todo momento le han mostrado diversas manifestaciones de apoyo a su campaña para lograr el triunfo rumbo a la dirigencia sindical del SNTSS.