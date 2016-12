Broto la Corrupción y el Fraude obras patito en Tampico

Por GABRIEL VEGA HERNANDEZ

Surge la corrupción y el fraude en el gobierno de Magdalena Peraza Guerra, ya que inauguro un campo de pasto sintético defectuoso, que le costó 1 millón 100 mil pesos a los tampiqueños, este caso será llevado ante los tribunales, la obra patito tiene pasto de pésima calidad esta tapizado de retazos mal remendados, los materiales del proveedor Urban Aztec no corresponden a lo especificado en el contrato de la obra, Peraza Guerra engaña una vez más a Tampico, la responsabilidad es del director de obras públicas Jorge Mansur Nieto, que junto con la alcaldesa y otros regidores permanecen en silencio, cuando existen señalamientos directos donde se están robando el dinero del pueblo.

El regidor Néstor Luna Ortiz de MC señaló “en la entrega recepción en el proceso de esta obra que además por etapas ha sido pagada, evaluada, se advierte la participación de diferentes servidores públicos, está el caso de la secretaria del ayuntamiento (Laura Patricia Ramírez Villasana), el director de obras públicas (Jorge Manzur Nieto), sub directores está el caso de la contraloría (Evangelina Banda Segovia) quienes deberán asumir la responsabilidad, porque sostengo de acuerdo a la información y a los dictámenes de auditoria que ya hemos elaborado, por la sociedad civil que el pasto no corresponde a las especificaciones, que bien se exhiben en el contrato de obra, pero que además la instalación y los elementos que esta conlleva, también se hizo de manera defectuosa”.

“de tal forma que si la justicia ante los tribunales no me da la razón, me la va a dar el tiempo, pero además la maestra Peraza quien considero que puede tener buen fe, considero que pudiera no estar involucrada en ningún acto ilícito, tiene toda la facultad y toda la potestad de exigir que se arregle, de manera completa la obra de acuerdo a las especificaciones, que contienen en los anexos del contrato, esas dos opciones existen…esta la alternativa que se opte por realizar los cambios necesarios, y esta la otra nos vamos a ir los tribunales hasta las últimas consecuencias”.

El funcionario municipal indico “por ahí vi un video donde el director de obras públicas, explica el proceso de toda obra pública, yo le puedo contestar que no lo estamos acusando de tontos…los estamos acusando de rateros, que es diferente, el responsable es el director de obras públicas”.

El viernes 23 de Diciembre Magdalena Peraza Guerra acompañada de los regidores Abel López Pacheco, José Luis Ortiz López, Sofía Sandoval ovando, Rogelio Pérez Lara, Raymundo Bandala Díaz, Silvia Guzmán García y Alejandra López Sánchez, cortaron el listón inaugural en el campo de la colonia Morelos, se tomaron la foto oficial en el recinto deportivo que tiene una extensión de 450 metros cuadrados, y la inversión total de 1 millón, 99 mil 833 pesos, pero curiosamente no se percataron de que el pasto y la instalación del mismo no corresponde, al que se exhibe en el contrato de obra los regidores del PRI guardan silencio, a pesar de que existen rateros que se están robando el dinero del pueblo.

Respecto a las acciones a tomar el edil afirmo “vamos a poner esto en manos del ministerio público, y de los tribunales civiles a los que haya lugar y vamos a exigir en el nombre del pueblo de Tampico, y que se arregle la obra que se cumpla con la especificación prevista, y la que aprobamos, no es un campo que nos regalaron, costo más de un millón de pesos ya con IVA, costo 947 mil pesos netos, entonces no podemos tolerarlo, no podemos permitir que este tipo de obras tan costosas para la sociedad sean obras patito, sean defectuosas”.

Entrevistado en el palacio municipal el regidor concluyo “exacto es la primer obra en la que realizamos una indagatoria, en la que revisamos los materiales, y nos encontramos con esto lo que nos da la pauta y nos genera la obligación moral de revisar las demás obras, por eso en el video que hice del conocimiento público convoque a la sociedad, a los especialistas, para que me ayuden en esta labor, no permitamos que el dinero de los tampiqueños se ejerza de manera ilegal, como se ha venido haciendo en los últimos años”.