Cambia Secretaría de Educación horarios por temporada de Invierno

*Escuelas primarias la entrada será 8:30 am, para nivel secundaria 7:30 am, es parte del comunicado que emitió el sub secretario de educación básica, Julio H. Pimienta Prieto

Por: Gerardo Meza

Altamira Tam.- Derivado del ingreso de la temporada invernal, hoy por la tarde la Sub Secretario de educación básica del gobierno estatal, emitió un comunicado a fin de dar a conocer los horarios para las instituciones educativas de los niveles básicos, donde se consideró salvaguardar la integridad y la salud de los alumnos tamaulipecos.

Así lo dio a conocer el licenciado Arturo Esparza Parra, titular del Centro Regional de Educación en Altamira, quién reveló que este día el sub secretario de educación básica, el Licenciado Julio H. Pimienta Prieto, emitió un comunicado a todas las instalaciones educativas de nivel primaria y secundaria, a fin de dar a conocer los horas de invierno con el propósito de que los alumnos aprovechen media hora más para poder llegar con tiempo a tomar sus clases.

“Esta tarde el sub secretario de educación básica en Tamaulipas dio a conocer por instrucciones de nuestro Gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca y nuestro secretario de educación, Héctor Escobar Hernández, los horarios de invierno con la finalidad de que no poner en riego la salud de los estudiantes, así mismo se establece que la entrada para las escuelas primarias será a las 8:30 am y la salida en horario habitual, para nivel secundaria la entrada será 7:30 am y la salida en horario habitual y para las escuelas de tiempo completo será la entrada 8:30 am y con horario de salida habitual”, señaló Esparza Parra.

Agregó que además se estableció para las regiones de cero grados se suspenderán las clases y en las regiones de 5 grados de temperatura será a consideración de los padres de familia, este horario permanecerá por la temporada de invierno o en su defecto hasta nuevo aviso de las autoridades correspondientes, concluyó el titular del CREDE en Altamira.