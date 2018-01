Causa baja Manuel Santillán Como Director de Alcoholes

*Se le atribuyen diversos cobros por permisos otorgados los cuales no ingresaban a las arcas del municipio, denunció el Contralor municipal y el Secretario del ayuntamiento.

Por: Juan José López

Altamira Tamps.- Por malos manejos en la expedición de permisos para eventos, el Licenciado Manuel Heriberto Santillán Martinez, fue cesado de su cargo como director de alcoholes del municipio, lo anterior fue dado a conocer mediante una rueda de prensa ofrecida por el titular de la Contraloría Municipal de Altamira, quien además denunció un presunto desvío de recursos de cerca de 30 mil pesos.

Francisco Javier Ortiz Carreón contralor municipal acompañado del Licenciado Israel Hernández Villafuerte, secretario del ayuntamiento, señalaron que se presume, que Mauel Santillán y tres personas más otorgaban diversos permisos, pero el dinero que cobraban por ellos, no era ingresado a la tesorería del municipio.

El contralor municipal apoyado por el secretario del ayuntamiento, dieron a conocer a este desleal funcionario quien es señalando de otorgar los permisos que se expedían “por debajo del agua” era para realizar festejos con venta de alcohol en la vía pública, de tal manera que fueron evidenciados por los propios afectados quienes los denunciaron.

“En este año fueron otorgados dos permisos y en el año anterior se dieron un sin número, no tengo el número preciso pero se dieron más de 15 a 20 permisos por ese concepto, esos precisamente los autorizo el licenciado Manuel Santillán que es de su área, todo ese tipo de evento tienen un cobro especifico que también ya corroboramos al área de Ingresos no se encontraron rastros de esos permisos no fueron reportados ni aplicados, en promedio se cobran mil 500 de acuerdo a la duración y tipo de eventos que se realice ese tipo de acciones son anómalas que son toleradas por la presente administración que preside la Alcaldesa”, señaló Ortiz Carreón.

Añadió que está acción de parte de desleal funcionario se detectó a raíz de que se percataron que se llevó a cabo un festejo en la vía pública pese a que la Secretaria del Ayuntamiento y Protección Civil lo habían negado por tomar nuevas disposiciones.

Agregó que tomando como referencia está mala actitud del departamento de alcoholes, ahora emprenderán una campaña para llevar acabo una revisión exhaustiva al citado departamento lo cual desde este momento indicó que queda suspendido todo el personal de esa área mientras inicia el proceso para Mauel Santillán y tres personas más.

Finalmente Ortiz Carreón aseguró que, existen pruebas suficientes que involucran a Manuel Santillán y a tres personas más que laboran en este departamento por lo que al momento se encuentran suspendidos mientras se concluye el proceso de investigación, concluyó.