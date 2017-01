Ciro Hernández, Reafirma Su presencia en el 18

*El Diputado local por este distrito, llegó a las comunidades de Aldama ubicadas a más de 100 kilómetros de la cabecera, dónde reiteró que no hay distancia que le impida servir y llegar hasta lugares más recónditos para llevar ayuda

Por: Gerardo Meza

San Vicente mpio. de Aldama Tam.- Reafirmado su compromiso y su presencia el el 18, el Diputado local por esta jurisdicción, José Ciro Hernández Arteaga, dentro de una gira de trabajo llegó hasta los lugares más recónditos de este municipio, donde mostró su condición de ser humano y la generosidad que lo caracteriza, entregando apoyos a cientos de familias que viven en zonas marginadas a más de 100 kilómetros de la cabecera municipal.

“Así como he estado de cerca visitando y recorriendo la zona rural y urbana en Altamira, estoy reafirmado mi compromiso y mi vocación servicio con las familias que habitan en las zonas más marginadas de Aldama, hicimos un recorrido por comunidades como Buena Vista, San Vicente, y el Poblado Barra de Tordo, sitios que se ubican a más de 100 kilómetros de la cabecera municipal, por eso reitero no hay razón para olvidar a nuestra gente que la distancia no impida servir, por ello reafirmo mi compromiso de seguir sirviendo con el gusto de siempre”, señaló Ciro Hernández.

Agregó que a su llegada a esas comunidades rurales más apartadas, la gente lo recibió diciéndole, “Nunca habíamos visto un diputado, nunca nadie nos había visitado, gracias señor Diputado Ciro Hernández por venir a vernos y traernos estos apoyos, en verdad muchas gracias”, señalaron los habitantes.

En este intenso recorrido el legislador local, la Escuela Secundaria Benito Juárez, dónde saludo al personal docente, directivo, administrativo, padres de familia y algunos, donde el representante popular recibió varias peticiones, saludando a pobladores del Ejido Carrera Torres.

Derivado de las quejas que existen en el sector salud, el legislador Ciro Hernández, realizó un recorrido junto al jefe de la jurisdicción sanitaria 12, a fin de ver las necesidades y carencias de los diversos centros el salud urbanos y rurales y así de esta manera gestionar ante la secretaria de salud y el DIF estatal, medicamento y apoyos para los derechohabientes.