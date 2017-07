Clausura PC Madero pantalla publicitaria.

Omar Lara Martínez

Madero, Tamaulipas.- La dirección de Protección Civil de Madero lleva a cabo supervisiones en diversos negocios del municipio, clausurando de forma temporal aquellos que no cumplen con el reglamento.

Por ello la tarde del miércoles, clausuró una pantalla de publicidad ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos esquina con Avenida Jalisco luego de que el propietario no tuviera un acercamiento con la dependencia para demostrar la legalidad de su operatividad.

El titular de Protección Civil en Madero, Miguel Ángel Valdez Reyes señaló que la pantalla no cumple con la normatividad pues tiene daños que pueden poner en riesgo a los ciudadanos.

“El problema de la pantalla está desde que se hizo una inspección, una verificación no hubo acercamiento, tiene una de las columnas fracturadas, cables expuestos a la intemperie, es un instrumento eléctrico y no puedo saber hasta el momento si tiene permisos o no por qué no hay un acercamiento del propietario”.

Indicó que la clausura es temporal y se espera que el propietario tenga un acercamiento con la autoridad para aclarar las fallas así como manifestar su situación jurídica.

Valdez Reyes, aseguró que se llevó a cabo un procedimiento previo donde se notificó al dueño sobre la inspección así mismo se les dio un lapso de quince días para que cumplan con las normatividades que marca la ley, pero si no hay respuesta se procede a una clausura.