Confía Olga Sosa que Trámite del INE ya Se Libere para Iniciar Campaña

*Advierte que espera sortear el retraso de su campaña rápidamente, pues ya conoce el distrito

Francisco Herrera

Tras ser presentada por los dirigentes estatales del PES y PT como candidata a la diputación federal en el 8 distrito, en conferencia de prensa, Olga Sosa Ruiz señaló que si bien tiene un retraso en su campaña de poco más de tres semanas, espera que a más tardar la semana entrante el INE oficialice su candidatura e inmediatamente salga a las calles a pedir el voto de tampiqueños y maderenses.

La ex Diputada local y suplente a Diputada Federal pero en el 2009, dijo estar confiada en que la población no la ha olvidado en todo este tiempo, pues reconoció que el distrito “Ya lo conozco, el retraso (en el inicio de su campaña) lo podemos remontar, pues tengo la fortuna de que ya he recorrido Tampico”, resaltó.

Dijo ser respetuosa de sus tres contrincantes mujeres (Rosario González, Elvia Holguera y Reyna Bernal) y de un hombre (Juan Manzur) quienes también disputan el escaño público y puntualizó que espera que el tiempo restante se den campañas de altura y con propuesta real hacia el electorado.

“Me queda claro que Caballo que alcanza gana, el reto es conmigo misma y con ganas de recuperar el tiempo perdido”, añadió

Puntualizo que cuando fue directora de deportes, Diputada local (con el PRI) y Secretaria del Sindicato de Maestros de la Facultad de Arquitectura, de la CUTM, desempeño los cargos con trabajo y responsabilidad sin aprovecharse de éstos.

Sosa confió en que a más tardar la semana entrante el INE libere su candidatura por ser mera cuestión administrativa y pese a ser, también, candidata por la vía plurinominal, y por ende poder hacer campaña ya en las calles, reiteró que será respetuosa de la Ley Electoral.

En la presentación de su candidatura estuvieron los dirigentes estatales del PES, a Rigoberto Guevara y del PT, Arsenio Ortega, además de la candidata suplente, Silvia García