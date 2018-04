Confían agricultores que fluya apoyo de gobierno aún con proceso electoral

María de Jesús Cortez

La sequía que se vive en la zona está dejando serias afectaciones al sector campesino, quienes claman apoyo de gobierno federal para que baje el recurso aun cuando se encuentre vigente el proceso electoral.

José Manuel Arguello Rey, ex presidente de la Asociación Agrícola Local Ganadera y Lechera de la zona, dijo que lamentablemente los agricultores y sus cuatro mil familias que dependen del sector agrícola debido a la falta de lluvias no pudieron sembrar, mientras que los ganaderos no tienen pasto y aunque pudieran vender su hato ganadero, sus vacas “están flacas”.

“Estamos atravesando un período de sequía muy fuerte tanto agricultores como ganaderos. Pero los agricultores estamos un poquito peor porque como no llovió en diciembre y enero no se sembró y los ganaderos como no llovió no tenemos pasto”, dijo Arguello Rey.

El ganadero agregó que los ganaderos que no tomaron sus previsiones están batallando para abastecerse de alimento y de nutrientes, así como pacas.

“Afectados somos todos, de agricultores son como 2 mil familias, igual de ganaderos, todo el sector agrícola está afectado no hay nadie que esté a salvo”, dijo.

Sobre lo que van a hacer para solucionar la situación, el entrevistado dijo que será lo que siempre han hecho: capotear el tiempo y pedirle ayuda al gobierno del estado y al gobierno federal pero dejó en claro que no pueden depender de eso.

“Necesitamos tomar medidas pertinentes como podría ser vender ganado pero ahorita con la seca está muy flaco y los agricultores pues no se vender algo que tengamos para poder seguir trabajando porque si está muy apretado, esperamos que tanto el gobierno federal como estatal nos ayuden”, detalló.

Dijo que posiblemente la federación y las autoridades estatales tengan algún impedimento legal para ayudarlos, lo cual sería lamentable porque agravaría todavía más el problema.

José Manuel Arguello refirió que la época de lluvia empieza en junio, pero no llueve pasto, la fecha de siembra empieza el 15 de junio, pero tampoco cosechan, y para sembrar necesitarán invertir más dinero y la cosecha sería hasta noviembre.

Consideró que afrontarán la situación en tanto vendan su ganado.