Constructores no temen la llegada de AMLO a la presidencia: CMIC

Trabajamos con el que sea, dicen

María de Jesús Cortez

Empresarios del ramo de la construcción aseguraron que no les asusta la llegada de Andrés Manuel López Obrador de lograr la presidencia de la República pues consideran que si él dice que no habrá cambios bruscos no debe de asustar absolutamente nada.

Gustavo Arballo Luján, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, indicó que el ramo que dirige ha trabajado con el que sea, “estamos trabajando y vamos a seguir trabajando”.

Aseguró que los empresarios y organismos empresariales son apartidistas precisamente por eso en lo individual cada uno podrá tener su razón, pero el sector privado está obligado a trabajar con gobierno como se llame.

En rueda de prensa realizada en Tampico, el líder nacional de los constructores señaló en cuanto a los sismos, que en 1985 -cuando el sismo anterior- se modificaron las reglas de construcción en el Distrito Federal, hoy ciudad de México, y otros lugares de alto nivel sísmico y hace pocas semanas se volvieron a cambiar las reglas precisamente por el riesgo.

“No más costo, hoy tenemos desarrollada tecnología, si las cosas se hacen bien, hay lugares donde tembló y no pasó nada porque las cosas se hicieron bien y se construyó donde se debía, y si no pasó nada fue por la calidad de las obras que se hacen”, refirió.

pie de foto.- Gustavo Arballo Luján, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC.