Corte internacional de Derechos humanos puede sancionar el no apoyo a familiares de desaparecidos: Afirma abogado

*En México no están dando ayuda a quienes han perdido un ser por hechos relacionados con el crimen organizado, ni se da la reparación del daño en ninguna modalidad

María de Jesús Cortez

Es necesario que la ciudadanía reclame sus derechos para que en casos como la desaparición de personas sus familiares sean indemnizados y proceda la reparación de daños tanto moral como económico pues así lo marca la ley, opinó Eustacio Reyes, abogado.

El profesionista y recién certificado en defensoría internacional de Derechos Humanos dijo que en México un problema muy grave que está sufriendo la sociedad mexicana es el secuestro, crímenes, trata de personas,entre otros.

” Estos actos tan reprochables por la sociedad son considerados delitos de Lesa humanidad y los países que firmaron tratados con la ONU pueden ser sancionados por la corte penal internacional por infringir las leyes o tratados internacionales que hayan firmado con esta organización y la Convención Interamericana de Derechos Humanos porque todos los que suscribieron esto están obligados a establecer las normas o estrategias políticas y mecanismos para poner un alto a esos problemas sociales y hay países donde no se están cumpliendo”, refirió.

Lamentablemente, el abogado dijo que no se hacen valer los derechos por desconocimiento tanto de los afectados como de los mismos abogados a quienes, dijo, les falta conocer mucho sobre el litigio internacional”.

Fue claro al decir que la defensa internacional en México no se aplica, ni los recursos internacionales en derechos humanos.

“A los abogados nos falta mucho conocimiento en el litigio internacional, los derechos allí están, las acciones están establecidas pero hay que hacerlas valer.

En México consideró que es importante establecer alguna queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el alto índice de problemas sociales que en México existen y que las víctimas actualmente no reciben el apoyo que necesitan o que la ley establece como son las indemnizaciones o reparación de daños”.

En es caso familiares de desaparecidos recalcó que estos tienen derecho a la indemnización, a la reparación del daño que el estado debe hacer y no se hace aún cuando existe una ley especial para atención a víctimas y no se cumple.

“La gente no está haciendo valer sus derechos, una por falta de publicidad, no se le ha hecho, otra por desconocimiento de lo que dice la ley y otra por falta de acción de los abogados pero también porque no existe una oficina aquí donde presentar las quejas.

Por último, el profesionista en la rama de derecho comentó que tampoco hay en la zona una oficina donde se reciban ese tipo de denuncias, sólo la Comisión de Derechos Humanos local pero, dijo, no tiene fuerza.