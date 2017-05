Debe Congreso Analizar Ley de Seguridad Interna; en Tamaulipas no Corremos Prisa, Hemos Aguantado Mucho: Tamaulipas por la Paz

-Necesario que no se Violen los derechos humanos y que se cuiden todos los detalles antes de que sea puesta en funcionamiento.

Francisco Herrera

Para evitar futuras contradicciones y problemas con la sociedad civil es necesario que se agote el diálogo, propuestas y modificaciones a la Ley de Seguridad Interna que se debate en la cámara baja, pues al menos en Tamaulipas se tiene 10 años sorteando el flagelo social, por lo que sería un grave error avalarla sin haber tomado en cuenta los señalamientos de la población.

Así lo expresó la vocera de la Asociación Civil “Tamaulipas por la Paz” Martha Izaguirre Villanueva quien dejo en claro que los tamaulipecos han aguantado por casi 10 años el cáncer de la inseguridad “Que no podamos esperar un poco más, hay cuestiones muy puntuales en donde nosotros avalamos que se cuiden los derechos humanos, individuales, sociales y políticos y nosotros sugerimos que no se vote hasta que estén bien revisadas, creo que no llevamos prisa, pues ya llevamos mucho tiempo soportando esta situación”, dijo

En rueda de prensa, la luchadora social externo que sin duda los ojos de los mexicanos están atentos a lo que sucederá con dicha Ley, ya que existen opiniones encontradas, empero sobre todo “el miedo” de que se violenten las garantías individuales.

“Estamos atentos al desarrollo de la Cámara, sabemos que la ley esta en debate, y queremos que se analice los artículos riesgosos como el derecho a las manifestaciones ciudadanas y algunos puntos de interpretación”, expuso

Izaguirre, subrayó que existe la experiencia de otros países donde el modelo de Seguridad igual o parecido no funcionó, por lo que se mostró a favor de que se cuiden todos los detalles antes de que los diputados la aprueben.

La Asociación Civil reconoció la labor de las fuerzas federales y su incansable labor por combatir la inseguridad.

“Quienes intentan mantener una sociedad segura pese a los contratiempos que a veces enfrentan”, señaló

Antes, Izaguirre y dos miembros más de la A.C dieron a conocer que hasta el momento los diputados federales Gustavo Cardenas y César Augusto Rendon confirmaron participar en la segunda audiencia ciudadana “Diputado, Queremos Conocerte” que se realizará el 13 de Mayo en el Auditorio Municipal de Ciudad Madero, además del interés, también, de participar de Yahleel Abdala, Edgar Melhem y Elva Lidia Valles, no así los de la Zona Sur que hasta ahora siguen haciendo caso omiso al llamado.