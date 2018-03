Denuncian cobros excesivos de los concesionarios por trabajar en feria

María de Jesús Cortez

Comerciantes que aseguran tener décadas trabajando en las fiestas de abril, se quejaron del alto costo que exigen los concesionarios de la feria por dejarlos vender en ese lugar. Consideran inconcebible que cobren 4 mil pesos por un metro de espacio y 300 por cada pulsera para acceder a trabajar al sitio cuando antes el acceso para los trabajadores era gratis y el metro costaba mil 500 pesos.

Dos comerciantes externaron que ellos pertenecen a la asociación denominada ‘Alejuez’, (Alianza Nacional juegos mecánicos de la República Mexicana) y que trabajan en las ferias desde que estaban en la llamada Herradura.

Vicente Bravo Hernández hizo ver que hay muchos comerciantes inconformes con esa situación y hasta contemplan hacer una protesta esta semana en la presidencia municipal.

“Son demasiados requisitos los que piden los concesionarios pero sobre todo está muy caro el cobro, está al triple de lo que costaba, ya hablamos con el concesionario pero no acceden”, recalcó.

Reiteró que por un metro de espacio quieren cuatro mil pesos cuando antes era mil 500 pesos.

“Antes el acceso a quienes trabajan en los locales era libre ahora te venden una pulsera que cuesta 300 pesos sino no entras”, aseveró.

Dijeron que no es justo que cobren tan caro aseverando que qué ganancia les van a dejar.

“Una feria debe ser popular, si presentaran cartelera buena todavía pero no lo es”, añadió.

Dijo que traen artistas de baja calidad, “yo me pregunto si traen a Vicente Fernández pero no, es un espectáculo no digno para los habitantes. Incluso la de Valles está mucho mejor que la de Tampico”.

Los comerciantes inconformes son de los giros de destreza, peluches, víboras, palomitas y demás comercio.

Consideran que fue una mala decisión concesionar la feria “nosotros somos de aquí de la región imagínense los que vienen de afuera vienen con gasto a que les va a salir”.

Por último, dijeron los informantes que quieren que intervenga el municipio pues dicen que a final de cuentas son los responsables de esta situación.