Descartan Magda y Chucho Golpes Bajos en la Campaña; Muestran Respeto en Primeras Fotos

*Coinciden en un evento de gobierno del estado, donde aprovecharon los reflectores para tomarse la foto y saludarse

Francisco Herrera

La alcaldesa Magdalena Peraza Guerra y el Secretario de Administración del Gobierno del Estado, Jesús Nader Nasrrallah coincidieron en una rueda de prensa que organizó, este miércoles, el Gobierno del Estado a través de la Comisión de Energía para dar a conocer la Expo Internacional EnerTam que se llevará a cabo del 11 al 13 de Abril, pues al término de la misma los también aspirantes a la alcaldía coincidieron en señalar que evitarán la descalificación y los “golpes” una vez que lleguen las campañas electores.

Al llegar al sitio donde se llevaría a cabo la conferencia de prensa, en el Conexpo, se tomaron una primera foto juntos e intercambiaron un saludo para luego pasar a un salón anexo donde estuvieron acompañados por Andrés Fusco Clynes, titular de la dependencia Energética así como del Secretario de Pesca, Raúl Ruiz Villegas y funcionarios estatales encargados del evento que será de talla internacional.

“Vamos hablar de trabajo, estamos en horas oficiales”, dijo en posterior entrevista Nader, y de paso bromeando con reporteros

Indicó que por su parte habrá respeto e institucionalidad con la alcaldesa porteña e incluso, abundó, que así se comportará durante la campaña constitucional.

“Eso ha sido siempre mi característica de llevar campañas de respeto, yo respeto y admiro mucho a la maestra y en contexto nos vamos a seguir manteniendo y trabajando”.

Nader, enfatizó que respetará los tiempos electorales y en ese sentido, dijo, que más adelante solicitará la separación del cargo para avocarse de tiempo completo a la campaña política.

Por su parte Magdalena Peraza Guerra señaló que el Secretario del Gabinete Estatal es su amigo e independientemente de quien resulte ganador el 1 de Julio.

“Los dos somos de Tampico, nos conocemos y tenemos amistad, es una competencia donde vamos a participar ambos y el respeto está por encima de todo”.

Añadió que espera que en los 45 días que durará la contienda política “Nos respetemos y cuando esto termine seamos tan amigos como siempre”.

Puntualizo que debe existir una rivalidad política por encima de todo, sin llegar a los apasionamientos y ningún otro aspecto negativo.

“A veces se apasiona la gente que está a tu lado y no precisamente uno (candidato) aunque de entrada he recibido dos o tres golpeteos de gente que está con el candidato y no precisamente el”, dijo

Señalaron que los insultos y las descalificaciones no las habrán de iniciar ellos mismos, por lo que se mostraron respetuosos en estas primeras fotos, antes de comenzar la contienda constitucional.

‎Peraza y Nader, antes de bajar del estrado, se volvieron a tomar una gráfica juntos e intercambiaron varias palabras, después de hacer lo propio con los funcionarios que encabezaron la rueda de prensa.