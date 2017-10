Detención de ex Funcionarios Provoca Exhorto de Magda Hacia sus Colaboradores

*Todos los burócratas de primer nivel deben conducirse con estricto apego a la Ley

Francisco Herrera

Luego de que dos ex funcionarios municipales del gobierno anterior fueran detenidos por agentes ministeriales, ayer martes por casi dos horas, por caer, supuestamente, en uso indebido de funciones, la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, pidió a todo su equipo de colaboradores conducirse y trabajar apegados a la Ley y no caer en situaciones que después puedan empañar su imagen pública y la labor recta que realiza el bienio porteño.

En torno al hecho sucedido ayer donde dos ex funcionarios del anterior trienio fueron presentados en la delegación regional de la PGJE por, supuestamente, por extender permisos de construcción para la edificación de una torre departamental de 35 pisos en una zona residencial, la alcaldesa de Tampico prefirió no emitir una opinión al respecto sobre dicha situación, sin embargo apuntó que está situación no debe suscitarse en un gobierno ya que, se supone, son personas que ostentan cargos públicos de gran responsabilidad.

Indico que serán la autoridad pertinente quien determine la situación jurídica de los indiciados, quienes cargan una demanda penal por uso indebido de funciones y atribuciones

Peraza dejo ver que en su gobierno de manera semanal se reúne con todos los funcionarios de primer y segundo nivel para conocer la labor que llevan a cabo ante la sociedad así como establecer acciones y soluciones apegadas al marco legal.

“No soy yo quien debe emitir un juicio, creo que la autoridad competente es quien debe determinar la acción a seguir con estos dos ex funcionarios”, dijo

Remarcó que todo aquel servidor público, incluido un alcalde, tiene le deber de conservar su buena imagen y la del gobierno que representa.

“Muchos de los que ostentamos un cargo tenemos muchos años en la vida pública y no podemos salir mal, sino de qué sirve la experiencia”, detalló

Finamente, expresó que su bienio ha colaborado con la PGJE en el pedimento de información oficial en franca colaboración con las instituciones judiciales