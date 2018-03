‘Devolveremos a Tampico su grandeza para que sea de nuevo la capital de las huastecas”: FCV

María de Jesús Cortez

Al inaugurar el Canal de la Cortadura en los tramos 1, 5 y etapa 2, el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca dejó en claro que están invirtiendo en infraestructura en esta ciudad y seguirán haciéndolo, pues quieren devolverle a la ciudad su grandeza y que vuelva a ser la capital de las huastecas.

El mandatario estatal, acompañado de la secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto, de Jesús Nader y otros funcionarios estatales, dijo que vino al sur, además de inaugurar la obra, para refrendar el compromiso que tiene con el sur del estado, especialmente con las familias de Tampico.

“Es importante que por primera vez de su historia trasladamos parte del gobierno y lo instalamos en Tampico como son las áreas de Turismo y Pesca”, dijo.

Recalcó que la obra del Canal de la Cortadura espera que la cuiden pues resaltó que es de los tampiqueños. “la obra que inauguramos es para mejorar la imagen urbana, favorecer la integración familiar, son tareas de mi gobierno”. Cabeza de Vaca dijo que al inaugurar este tramo de la Cortadura y su infraestructura cultural ampían la oferta de espacios de esparcimiento familiar y dan un motivo más de orgullo a Tampico.

En el canal de la Cortadura, el gobernador mencionó que se aplicó una inversión del orden de los 79 millones de pesos beneficiando a más de 300 mil personas. El proyecto incluye teatro al aire libre, áreas de juego, andadores, entre otras cosas y se convierte ahora en un atractivo turístico para los de casa y foráneos.

El gobernador resaltó que están dando un cambio que apenas inicia en Tampico “porque tenemos la visión de transformar esta ciudad y regresarle su grandeza, por eso seguimos invirtiendo en infraestructura como la pavimentación del avenida Hidalgo, el paso inferior de esa misma avenida que permitirá el flujo y conectividad con Altamira, obra que jamás se había visto en el sur del estado y una tercera obra que es el museo del Niño que va a ser también para beneficio de todas las familias porteñas”, aseveró el mandatario tamaulipeco.

BUSCAMOS CONECTAR AL CENTRO HISTÓRICO, PUERTO Y EL CANAL DE LA CORTADURA

Ya en entrevista con los medios de comunicación, al término del evento oficial, el gobernador dijo que esa obra se convierte en un paseo no sólo para tampiqueños sino también para visitantes “y la intención es también llegar a la vieja Aduana donde está trabajándose un proyecto turístico que permitirá no sólo aprovechar parte de la historia del municipio que es la vieja Aduana sino convertirlo en un área turística que se conecte con el canal de la Cortadura y termine en la laguna del Carpintero y hacer de esto no sólo un área de paseo sino un atractivo turístico.

Cabeza de Vaca dijo que trabajan de la mano con la Federación a quienes les han pedido que se lleve a cabo -dentro de esa concesión que se dará del puerto- obras adicionales que se requieren para conectar el Centro Histórico y que tenga conectividad con zona de la Cortadura y utilizarla como área turística, todo en conjunto.