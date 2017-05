Diputados Federales de nueva cuenta dejan plantados a ciudadanos.

Omar Lara Martínez

Madero, Tamaulipas.- Diputados federales rechazaron tener contacto con la población de la zona, ya que no acudieron a la invitación que se les hizo por parte de asociaciones civiles para dialogar en una audiencia ciudadana.

Jorge Gual López, vocero del Congreso Nacional ciudadano en el sur de Tamaulipas, indicó que se hizo la invitación a 15 diputados federales, pero ninguno de ellos acudió a pesar que todo se llevó a cabo de manera normal.

Consideraron esto una falta de respeto por parte de los legisladores hacia los ciudadanos el hecho de no haberse presentado y no justificar su insistencia, siendo sólo tres los diputados que se disculparon por no poder asistir a la convocatoria.

Menciono que por esta razón es se harán algunos procedimientos de tipo civil contra quienes por segunda ocasión hicieron caso omiso al llamado de las asociaciones civiles, quienes únicamente han solicitado a los legisladores una explicación de las causas por las cuales aprobaron el incremento a los combustibles y requerirles no autoricen la ley de seguridad interior.

El IEPS, la ley de seguridad interior, la funcionalidad de las fuerzas Armadas, la protección a víctimas de secuestro y desaparecidos, fueron sólo algunos de los temas que se tocaron entre los organizadores de la audiencia con los ciudadanos que acudieron a la convocatoria.