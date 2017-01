Diputados y senadores deben renunciar a privilegios

Por GABRIEL VEGA HERNANDEZ

Los privilegios que tienen los diputados y senadores de todos los partidos le cuestan muy caro a los mexicanos, es tiempo en que los legisladores deben renunciar a los bonos y vales de gasolina, es necesario que los diputados plurinominales desaparezcan, por ser una carga para el erario, la sociedad está harta por el despilfarro de recursos en diputados y senadores que traicionan a México, el gasolinazo ha provocado la furia de los mexicanos, que protestan y exigen que los legisladores volteen a ver a sus representados.

La regidora del PAN Lizbeth García Aldape al hablar de esta situación revelo “Son muchos bonos vales de gasolina, estaba viendo vales de gasolina hasta por 10 mil pesos, y lo peor de todo es que los diputados o senadores no tienen esa sensibilidad con el pueblo, en lugar de mostrar actos de solidaridad, al no aceptar dichos bonos o quitarse muchos de los privilegios que tienen, no lo hace prefieren seguir gozando de ellos a costa del sufrimiento de los ciudadanos”.

La funcionaria municipal puntualizo “yo les pido (a diputados y senadores de todos los partidos) que volteen a ver a los ciudadanos que menos tienen, yo les pido que la propuesta de quitar a los plurinominales, la estudien y la lleven a cabo, porque es lo que queremos en México, entonces que volteen y que actúen, les pido también que cuiden la administración de los bienes, que si ya se cometieron por muchos años muchas torpezas, estamos en el momento de fijar direcciones hacia la prosperidad, que está en sus manos”.

“Yo estoy en desacuerdo en que haya legisladores plurinominales, yo atacaría ese punto para que no hubiera, suficientes gastos tenemos se ven reflejados en los bolsillos de los ciudadanos, en lugar de tomar otras medidas, vemos muchas empresas que deben al fisco empresas nacionales de las más poderosas no es posible tengamos esa falta de dinero en el país”.

Respecto a las protestas por el gasolinazo la edil panista agrego “estamos ante una situación muy grave en el país, no debemos dejarnos llevar por eso, más que nada hay que mostrar la unidad, tenemos todo el problema todos, no aprovechemos como líderes sacar provecho de eso, hacer manifestaciones con una bandera amarilla, bandera azul, o verde no deben aprovecharse de la situación, porque lo que hacen es desunir al pueblo, asi ya están poniendo sus intereses, hacerlo con un solo fin si vamos hacer manifestaciones que sean pacíficas”.