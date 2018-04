“Duele la extradición de Tomás Yarrington”: GGG

*El ex alcalde dijo…“En lo personal cuando un amigo está en desgracia a todos nos duele, yo creo que la extradición le puede convenir a él, a mí me preocupa como a cualquier persona le puede preocupar que un amigo esté en desgracia”.

Por OMAR Lara MARTÍNEZ

Cd. Madero, Tamps.- Para el ex alcalde de Ciudad Madero, Guadalupe González Galván, la situación legal por la que pasa su amigo, el ex gobernador Tomás Yarrington, es algo que duele a los priístas y quienes tienen afecto hacia el ex mandatario.

Dijo que tiene una relación personal con Tomás Yarrington desde hace 40 años, por lo que aseguró conocerlo bien y ser su amigo, pero resaltó que serán las autoridades quienes determinen si es culpable, y en su caso deberá pagar lo que le corresponda por ley.

Mencionó que con su extradición hacia los Estados Unidos, será ese gobierno y sus leyes quienes tomen una resolución a su caso.

“En lo personal cuando un amigo está en desgracia a todos nos duele, yo creo que la extradición le puede convenir a él, a mí me preocupa como a cualquier persona le puede preocupar que un amigo esté en desgracia”.

Expresó que pese a lo que representa su situación legal, consideró que ir a una prisión estadounidense le puede convenir al ex mandatario tamaulipeco, acusado de varios delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros.

Añadió González Galván, que le preocupa Tomás Yarrington, como cualquier amigo al cual le pudiera estar pasando una desgracia.