El contacto con los vecinos es prioridad en el proyecto por Madero: AZ

Al continuar con sus recorridos por las diferentes colonias del municipio, Andrés Zorrilla Moreno, candidato de la coalición “Tamaulipas al Frente” por la presidencia de Madero, señaló que el contacto de primera mano con los vecinos es importante porque así se reciben las principales necesidades de las familias.

“Son los que le saben a los temas del agua, a las necesidades de pavimentación, son no solamente a quienes les debemos nuestro trabajo, sino quienes como en todos los proyectos de gobierno ciudadanizados, nos pueden orientar sobre lo que se necesita en la colonia y qué representa el interés de la gente que vive aquí”, manifestó durante su recorrido por la colonia Talleres.

Estamos comprometiendo concretamente tres calles ya firmadas, nuevas para el próximo proyecto 2018 – 2021 y resolver un tema con el drenaje que se tiene que habilitar en coordinación con Comapa, la empresa Kansas City y con SCT, para que la colonia en si no se siga inundado, manifestó Zorrilla Moreno.

“Hay gente que me acompaña, en efecto, pero hay gente que me recibe y eso es muy importante. No solamente es la que me acompaña sino la gente con la que contacto puerta a puerta, eso es lo que nos da una referencia muy importante del trabajo de consulta que estamos haciendo con las giras”, indicó en torno al recibimiento por parte de los vecinos.

El abanderado de la coalición “Tamaulipas al Frente” hizo una invitación a la sociedad civil y a la ciudadanía en general para estar pendiente a los recorridos y acercarse durante la visita a las colonias y hacer llegar sus inquietudes y así construir con la gente los compromisos para continuar con el cambio en Ciudad Madero.