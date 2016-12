El peor enemigo de un tampiqueño; es un tampiqueño: Alberto Iracheta Gonzalez.

*Alberto Iracheta Constructor de la polemica cancha sintetica refuta a el regidor del Movimiento Ciudadano Nestor Luna Ortiz…”El peor enemigo de un tampiqueño es un tampiqueño y mi amigo el regidor. Muy probablemente se dejó influenciar por algún proveedor envidioso que no fue considerado en esta obra” (sic).

Por MARCELINO García CONTRERAS.

“Buenas Tardes yo soy Alberto Iracheta Gonzalez presidente de la Asociacion de Futbol Rapido, estoy aquí en la cancha de la colonia Morelos, debido a una difamacion que se me hizo hacia mi empresa y a mi persona donde nosostros estabamos metiendo pasto chino y pasto de pedaceria, en una cancha que hicimos para el Ayuntamiento de Tampico”.

El que señala lo anterior es el Constructor de la Cancha de la colonia Morelos, la cual el regidor Nestor –NELO- Luna Ortiz, aseguro por medio de un video en las redes sociales que estaba construida con material de mala calidad y donde acuso al director de Obras Publicas de Jorge Manzur Nieto, de estarse robando el dinero de los tampiqueños.

Por lo cual por el mismo medio –FACEBOOK-Alberto Iracheta Gonzalez, utilizo su derecho de replica, aclarando que la cancha construida por su empresas, en la colonia Morelos…donde aclara…Ustedes podran darse cuenta en estos momentos que las instalaciones son de primer nivel y estan en la colonia Morelos y tengo mas de 50 canchas en toda la Republica Mexicana y aquí en Tampico en mi tierra donde yo soy en tierras de jaibas es donde me ponen trabas gente envidiosa y gente que se esta dedicando a difamarme”.

Mas adelante en el video colgado de las redes sociales. Iracheta Gonzalez, explica… gente que quiere que no tenga progreso, pero les digo una cosa no van a poder conmigo, mi trabajo mi respaldo, mi nombre de más de 25 años de dedicarme a esto me respaldan.

Y Continúa..

“Las primeras canchas de pasto sintetico que se hicieron aquí en Tampico, nosotros fuimos los pioneros, las primeras porque antes se usaba alfonbra, entonces nadie ahora y mucho menos gente que no sabe van a venir decirme si es chile o es de manzana, ustedes podrn darse cuenta que es una cancha de primera calidad, vean ustedes a los jovenes a los niños jugando, se metio pasto tersa de la fibra avalado por FIFA, en ningun momento, en ningun tramo de la cancha, hay un tramo que no de las dimensiones o que tenga alguna costura impareja, todos los tramos que se metieron son de 15 metros de largo por 3.60 de ancho, no hay pedaceria”.

Luego calara que:…

”el día martes voy a presentar los documentos avalados por TERSA para acallar las bocas de las personas de las personas que se estan… que me estan difamandome, me da mucho coraje que sea aquí en mi tierra a qui en Tampico donde tengamos que soportar esto, no se vale…pongase a trabajar hagan lo suyo y dejen a la demas gente trabajar sin difamar y sin decir las cosas…gracias”.

Asi termina el derecho de replica en el video de FACEBOOK de Alberto Iracheta Gonzalez….. https://www.facebook.com/albertoiracheta?fref=ts

ESTE ES EL VIDEO DEL REGIDOR NESTOR LUNA

https://www.youtube.com/watch?v=8LFO1DTPKRk