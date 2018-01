Empresario maderense tramita de nueva cuenta carta de residencia.

Madero, Tamaulipas.- Aproximadamente a las 12 del día, el empresario maderense, Adrián Oseguera Kernion, se presentó de nueva cuenta a la junta de reclutamiento de Ciudad Madero, para realizar otra solicitud de una carta de residencia ante el ayuntamiento.

Oseguera Kernion, quien llegó junto con su grupo de abogados y del notario público No. 232, José Luis Rábago Vite, dijo que de nueva cuenta realiza el trámite, ya que en la ocasión anterior que le fue negada, la necesitaba para una acción de carácter personal, pero ahora la requiere para contender dentro del proceso electoral 2018.

Mencionó que la solicitó para registrarse como precandidato de Morena a la alcaldía, entregando toda la documentación que le fue requerida, además de algunas cosas adicionales que también cumplió.

“Voy a participar en un proceso electoral en este 2018, la carta pasada la solicite antes que iniciara el proceso electoral, fue en agosto, por eso ahora voy a solicitar la carta de residencia, se cumplió con todos los requisitos, para ello estaba el notario púbico que dio fe, de que cumplí con todos los requisitos, ya solo depende del secretario del ayuntamiento, espero no utilicen las instituciones para un golpeteo político”.

Destacó el empresario Adrián Oseguera, que estarán a la espera de una respuesta, por parte del municipio, ya que no debe existir ningún impedimento para otorgarla, debido a que anteriormente el personal del ayuntamiento argumentaba que no coincidían las direcciones de la credencial de elector y del comprobante de domicilio, lo que consideró que fue solo una estrategia para no otorgarla, pero dejó en claro que de todas formas va a participar en el siguiente proceso electoral.