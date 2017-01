Empresas extranjeras “detienen” sus inversiones para Tamaulipas por cambio de gobierno en EEUU.

Omar Lara Martínez

Madero, Tamaulipas.- Hasta no conocer las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alrededor de cinco empresas extranjeras han “detenido” la aplicación de sus inversiones para el estado de Tamaulipas, lo que representa los primeros efectos negativos por el cambio de gobierno en el vecino país del norte.

Carlos Talancón Ostos, secretario de Desarrollo Económico en la entidad, puso como ejemplo una inversión coreana que estaba a punto de aterrizar en el estado, pero se quedó en pausa hasta no saber la forma en que manejará su política económica el nuevo mandatario estadounidense.

“Sí está afectando, hay una empresa coreana que ya había anunciado que se venía a la frontera y detuvo, no la canceló, está deteniendo su inversión para ver cuáles son las políticas que va a tomar Trump, si los va a afectar, pero detuvieron esa, el decir que no nos va a afectar, va a tener algunas consecuencias con inversionistas y empresarios que tengan precaución y no quieran tener el riesgo”.

Destacó el secretario de desarrollo económico en el estado de Tamaulipas, que para el 2017 se esperan alrededor de diez empresas para la frontera y cinco más para la zona sur que se instalarán.

Carlos Talancón Ostos, detalló que en Reynosa habrá una empresa de capital hindú-norteamericana que se dedicará a fabricar piezas para armamento de Estados Unidos, mientras que otra empresa en Matamoros es del sector energético para construir las partes de las torres de energía eólica y de igual forma en Altamira una más para el sector eólico y en Nuevo Laredo para la industria electrónica.