En Ciudad Madero es “Tiempo de Mejorar la Casa” se entregan apoyos sociales

Con la entrega de vales del Programa “Tiempo de Mejorar la Casa”, la Secretaría de Bienestar Social y el gobierno de Ciudad Madero que preside Andrés Zorrilla, en coordinación con el ITAVU entregaron apoyos sociales por más de Un millón doscientos mil pesos y así mejorar la calidad de vida de los maderenses.

“Seguiremos escribiendo esta historia para nuestra gente, una historia en la que todos sabemos no había precedente alguno en cuanto a la atención que ahora se le da a nuestra gente en nuestro municipio, nunca se había atendido a Ciudad Madero como se está haciendo en esta administración” refirió la primera autoridad maderense.

Por su parte Gerardo Peña Flores, Secretario de Bienestar Social, reconoció la labor del primer edil “agradecer a un gran amigo de todos ustedes, he sido testigo cada vez que he venido acompañarlo a sus diversos recorridos, todo ese empeño y empuje que él pone en su particular forma en operar con gran intensidad, me refiero al alcalde Andrés Zorrilla, gracias Andrés, sobra decir que tiene el absoluto respaldo del gobierno del estado para que pueda seguir con esta cruzada, con esta gran misión para que a Madero le siga yendo bien”.

El titular de la SEDATU, Gilberto Estrella respecto al programa señaló “contribuye sin duda a ustedes vayan mejorando su casa, también ayuda al mejoramiento del tejido social, la gente se sienta más a gusto y más reconfortante en su hogar, este tipo de programas ayudan mucho para que las familias pueden tener una mejora calidad de vida”.

El Alcalde Zorrilla Moreno resaltó el apoyo del mandatario estatal “Quiero agradecer a quien ha sido un amigo de Ciudad Madero, que nos ha acompañado desde el primer día, desde aquí para nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca” quien le ha apostado al municipio.

Finalmente, Beatriz Adriana Chávez García beneficiaria, reconoció que “en Tamaulipas renace la esperanza que en años se perdió, con el apoyo y trabajo en conjunto del gobierno del estado y municipal que tiene a bien hacer llegar a quienes más lo necesitan mejorando las condiciones de vida y bienestar social”.