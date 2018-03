En Sesión de Cabildo Tildan de “Perro Fiel y Lambiscón” a Edil Naranja de Tampico

*El activista Social llevo a un grupo de ciudadanos a protestar en la sesión de cabildo y le entrego al regidor de Movimiento Ciudadano Néstor Luna un costal con croquetas llamando “perro fiel” de la alcaldesa. Militantes del partido político, prácticamente, desconocieron a su concejal de quien le brindaron el apoyo, en campaña, para llegar a dicha posición política y pidierón no reelección de la alcaldesa.

Francisco Herrera

Con una protesta realizada en plena sesión de cabildo, la mañana de este viernes, por unas diez personas que dijeron ser militantes del partido político Movimiento Ciudadano, calificaron de “lambiscón y vendido” al regidor porteño de ese instituto político Néstor Luna Ortiz a quien, además, desconocieron ubicándole al frente una bolsa de croquetas y tildándolo de “perro fiel” de la primera autoridad de la ciudad.

Manuel Ángel Segura Pérez, quien en pasados comicios fue candidato a diputado local por el Partido Naranja, irrumpió abruptamente la sesión de cabildo que se llevaba a cabo a temprana hora de hoy y con megáfono en mano descalificó la labor que hasta el momento ha realizado el edil en la ciudad.

Los manifestantes, prácticamente, desconocieron a su concejal de quien, dijeron, no ha hecho nada y se ha dedicado a ser comparsa del bienio municipal.

Segura, tildó de “lambiscón y perro fiel” a su compañero de partido político y remarcó que en este año y siete meses de la administración “ha fingido ser oposición en el cabildo”

El ex abanderado a la diputación local subrayó que el joven abogado y concejal ha metido a la nómina porteña a gente de su confianza.

“No llegaste solo (al cargo) te Apoyamos y así nos pagas”, señaló

Además, los manifestantes señalaron que no ven como buena opción que la alcaldesa participe en la reelección, sin embargo en posterior entrevista la jefa de la comuna puntualizó que es muy fácil llegar y señalar a un gobierno sin embargo mucha gente no sabe la labor que se tiene que hacer para llevar un beneficio a una colonia o persona, y reiteró que “el señor que vino ahorita (Manny Segura) a eso se ha dedicado toda la vida ( a protestar) aquí vinieron a gritar diez no reelección, pero en las colonias me ha dicho mucha gente que quieren que siga”, acotó