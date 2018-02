“En veremos estamos”, dijo José Manuel Arguello, sobre ir por alcaldía porteña

María de Jesús Cortez

José Manuel Arguello Rey asegura que la posibilidad de contender por el PRI a la alcaldía de Tampico está “muy en veremos” pues deben ver los planes por lo que no hay nada en firme.

“Me comentaron pero falta mucha plática y muchas cosas que entender”.

Lo que sí dijo es que a él siempre le ha interesado servir a la sociedad, ha sido regidor, siempre ha estado al pendiente de la ciudad y siempre ha tratado de colaborar para que Tampico vaya mejorando.

“Sí me interesaría seguir colaborando con la ciudad”.

No quiso decir con quién ha platicado del PRI pues dijo que no tiene caso, que ha dialogado con varias personas pero con el líder estatal del tricolor, Sergio Guajardo aún no.

“Todavía faltan muchas cosas por hacer, he platicado con compañeros y amigos, es como una opción más que tenemos en el partido, algo que que habría que concretar”, añadió.

Argüello Rey dijo tener muchos trabajo de partido, fue presidente del partido y ha colaborado muchos años con la comunidad, además de que trabaja en el sector agropecuario pero señaló que a final de cuentas siempre hay alguien que habla bien y mal y deben conjuntar todas las opiniones y ver qué es lo que conviene a todos tanto al partido, a los que quieran participar pero sobre todo a la sociedad”.

Cuestionado sobre lo que cómo ve al tricolor en la próxima elección, el también ganadero dijo que le interesaría que el que dirigiera la ciudad sea una persona capaz, íntegra y entusiasta como al alcaldesa Magdalena Peraza y así como ella ha habido muchos alcaldes que han servido a Tampico.

“Necesitamos gente que sirva a Tampico y necesitamos que Tampico vaya mejorando porque al paso de mucho tiempo por jalar unos para un lado y otros para otro a veces no avanzamos mucho”.

El priista dijo no preocuparle que se hayan salido militantes pues dijo que el partido siempre ha tenido las puertas abiertas para quien desee entrar con buena intención entre y para quien quiera salir que salga.

Dijo que le ve muchas posibilidades a su partido de ganar la próxima contienda electoral pues cualquier partido poniendo gente capaz e integra gana la elección.

Dejo en claro que no está esperando el llamado pero si lo invitan está para atenderlos.

Al preguntarle sobre los políticos priistas que han desistido de seguir en el PRI por la situación que vive el partido, José Manuel Argüello comentó que no sabe quiénes sean y no tiene base para hablar de ello.

Por último, al cuestionarle sobre si le ve posibilidades al tricolor tomando en cuenta que ahora es posición y que el candidato a la presidencia de la republica está en tercer lugar de posicionamiento, Argüello Rey señaló: “El PRI no es el que necesitamos que gane, necesitamos que gane la ciudadanía, el PRI es un partido que postula a su gente a las candidaturas y debe ser gente capaz, que los ciudadanos decidan quién debe gobernar, el PRI no pierde ni gana, gana la ciudadanía, el PRI tiene gente muy capaz como la tienen otros partidos, entonces es importante no sólo que se ponga la gente capaz sino que la gente conozca y sepa elegir cuál es la gente capaz”, finalizó.