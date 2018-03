Encabeza Magdalena Peraza celebración del Día Internacional de la Mujer en Tampico

El gobierno municipal de Tampico que encabeza la alcaldesa, Magdalena Peraza Guerra conmemoró el Día internacional de la Mujer ofreciendo toda una variedad de servicios gratuitos para su bienestar, así como una conferencia magistral.

Cientos de mujeres se reunieron en la Casa de la Cultura donde presenciaron la ponencia denominada “Codependencia” impartida por el licenciado en psicología Héctor Villalpando, ofreciendo un panorama más amplio a las jóvenes y madres de familia para salir adelante por si mismas.

En su intervención, la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, exhortó a la mujeres a luchar por ser respetadas y sobre todo a amarse y respetarse a si mismas.

“Primero se deben de respetar a si mismas porque hay quienes no se respetan a si mismas y así no podemos ganarnos el respeto de los demás. No ha sido fácil lograr todo lo que las mujeres hemos logrado, ha significado el esfuerzo de muchas mujeres, por eso no permitan que nadie pase por encima de ustedes, sean felices”, expresó la presidenta municipal.

Asimismo, la alcaldesa recorrió los diferentes stands donde se ofrecieron productos y servicios como: decoración de galletas, bisutería, planchado de cejas, pintura en madera, entre otros oficios por parte de las alumnas del Instituto de la Mujer en Tampico.

De esta manera el gobierno de la ciudad apoya a las mujeres quienes representan el pilar de la sociedad.

Acompañaron a la alcaldesa, la regidora presidenta de la comisión de Equidad de Género, Sofía Sandoval Ovando; la directora de Instituto