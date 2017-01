Candidata a Dirigir el CDM del PAN:

“ENGRANDECER LA MILITANCIA PANISTA; OBJETIVO DE PARTICIPAR EN ELECCIÓN”

Por Ramón Padilla Loo

Cd. Madero, Tam.- Ante la importancia que representa la renovación de cuadros entre la militancia panista en esa ciudad, y por la expectación que se vive dentro y fuera de ese comité, debido a la interesante intervención en está ocasión, de tres fuertes aspirantes a ocupar el cargo de Presidente del nuevo Comité Directivo Municipal. El cual deberá de celebrarse mediante una elección interna el día 12 del próximo mes de Febrero del año en curso. Nos avocamos a entrevistar por separado a cada uno de esos tres participantes de esa justa democrática entre esa militancia partidista.

De acuerdo a el manual de conducta de urbanidad y buenos modales, decidimos buscar primeramente a la panista MARIA ESTHER LOZANO HERNÁNDEZ, joven mujer que, espera verse favorecida por el voto de los militantes del PAN en ese municipio al término de las elecciones internas que, se efectuarán en la fecha arriba señalada y donde se habrá de elegir a quién represente la renovación de cuadros de ese partido político para el siguiente periodo.

Ya una vez que obtuvimos la anuencia de entrevistarnos con la única mujer aspirante a ocupar ese cargo partidista, procedimos a realizar nuestro trabajo para dar a conocer, el perfil y la finalidad de la participante, así como, cual es el sentir de ella hacia el interior de su partido político, hacía el gobierno que ejerce actualmente la administración pública en esa ciudad y muy en especial a toda la sociedad maderense.

Por principio se le preguntó a la candidata panista: ¿Quién es, como se define, ESTHER LOZANO, hablando políticamente hacía el interior de su partido?, a lo que ella nos contestó: “ Sí, mira, Esther Lozano es una persona de servicio, de servicio a la gente, una persona que le gusta trabajar en equipo que, le gusta ayudar a los demás, pero sobre todo que, amo, quiero y respeto mucho a mi partido, me duele mi partido y en mi vivir diario, han sido son los principios de mi partido, los que he aplicado a todas mis acciones, toda mi vida he vivido con los valores de acción nacional, llevo y sigo su doctrina y la llevo a cada uno de los ciudadanos y en especial a toda la militancia del PAN, asimismo, me considero una mujer fuerte, guerrera, una mujer de compromisos, de retos y trato de cumplir todos mis objetivos y hasta ahorita, gracias y con la ayuda de DIOS lo he podido lograr”.

Prosiguiendo con la participante del ya próximo proceso interno de elección de ese partido, se le cuestionó acerca de: ¿Qué se debe de hacer para lograr una eficaz unidad partidista?, ¿cuales deberán de ser las medidas para que se logre unificar aún más esa militancia? : ¡Bueno!, primeramente, aceptarnos como somos, aceptar a las personas con sus diferencias, con su forma de ser, compartir nuestras ideas, incluir a la gente para trabajar, tomarlos en cuenta, invitarlos ha participar, conminarlos ha convivir como una verdadera familia panista, ha destacar cada día los valores de acción nacional, ha buscar el bien común, la solidaridad y la dignidad de los seres humanos.

Más adelante se le pregunto su opinión, al respecto de la participación de la mujer dentro de la política y en el servicio público. A lo que ella refirió que: “Efectivamente, una de mis propuestas es, el de incluir a la mujer, empoderarlas, capacitarlas. Por otra parte, me queda claro que el hombre ya tiene su lugar, un lugar muy importante, por lo que esto es una apuesta política muy grande, ahora de lo que se trata es de trabajar en un ambiente de igualdad de derechos, pero también de obligaciones, en eso vamos ha trabajar mucho, pues existimos muchas mujeres que damos todo nuestro esfuerzo, sobre todo al trabajar en equipo y en cualquier área, pero que, actualmente, lo que se pretende y que es un hecho muy importante para la mujer, es el estar en la toma de decisiones”.

Continuando con su exposición, en lo inherente a cuales son algunas de sus propuestas hacía el interior de su partido y a su militancia, ESTHER LOZANO dijo que: “Definitivamente, una de mis propuestas es, fortalecer la unidad de mi partido, haciendo trabajo en equipo, lograr una directiva que sea incluyente, atender las estructuras que, nos ayudaron a ganar en la pasada elección constitucional, las cuales debemos reforzarlas, capacitarlas y mantenerlas, continuar incluyendo a más ciudadanos que se quieran agregar a este cambio, también apoyar y capacitar a nuestros jóvenes, a los hijos de los panistas, así como de rendir un informe mensual de las actividades que se desarrollen dentro y fuera del comité directivo municipal, porque es una de las obligaciones que tenemos como militantes, el de informar las situaciones en que se encuentra y conduce nuestro partido en todos los sentidos, el de escuchar a todos los militantes, en sus ideas, propuestas y opiniones, para lograr un mejor funcionamiento como comité local”.

Aprovechamos para pedirle nos externara su opinión al respecto de, como debería de ser la relación de la militancia panista en esa ciudad, para tener un enlace con el gobierno y para beneficiar a la sociedad civil maderense?, y esto fue lo que ella expuso: “Mantener una estrecha y buena relación con la autoridad municipal y mantener un vínculo permanente con la ciudadanía. Actualmente el gobierno es panista y cuando hemos visitado a los colonos de diferentes sectores, se les a preguntado, ¿sí han venido a visitarlos los funcionarios de la Presidencia Municipal?, ¿sí han sido atendidos en sus requerimientos?, y hasta hoy la gente nos ha dicho que, ¡Sí!, se a notado ese cambio en el gobierno actual, la gente está contenta que se esté trabajando en beneficio de la colectividad, es más, a habido personas que, han manifestado su interés de afiliarse al PAN. Por otra parte, en algunas visitas que hemos realizado al palacio municipal, nos hemos percatado de que la atención que se les da a los ciudadanos que ahí acuden, esta ha sido de una manera cordial y amable, por lo que, la imagen del Partido Acción Nacional, está siendo calificada como algo nuevo en la forma de gobernar y administrar este municipio, para resolver los problemas que existen en nuestra ciudad y perfilarse para modernizarla y encaminarla hacía el progreso y bienestar social que merecemos los maderenses”.

Ya para concluir, se le pidió a la entrevistada, ¿sí deseaba mandar un mensaje a la militancia de su partido, para ese proceso interno partidista?, y esto fue lo que expresó: “ Yo le pido a la militancia que ese día de la elección, me den su voto de confianza que, no les voy a fallar que, soy una persona muy comprometida con mi partido que, quisiera que trabajáramos juntos hacía el 2018, pues es uno de los objetivos que debemos enfocarnos todos los panistas y que sigamos manteniendo la fortaleza de nuestro partido y que nos unamos a este proyecto, para continuar manteniéndonos como la primera fuerza política, en Madero, en Tamaulipas… y vamos ha ser en todo México”.