Entrega Ayuntamiento de Tampico la presea Fray Andrés de Olmos a Robert Alan Fleishman Cahn

* Acto realizado mediante una Sesión Solemne con el Cabildo de Altamira.

Tras realizarse la ceremonia cívica donde el Ayuntamiento porteño recibió al Cabildo de Altamira en la Plaza de los Fundadores con motivo del 194 aniversario de la fundación de Tampico, ambos cabildos, así como autoridades y legisladores del Estado de Tamaulipas, arribaron a la explanada de la Plaza de Armas frente al pórtico del palacio municipal, sitio donde se realizó la Sesión Solemne con motivo de la entrega de la medalla “Fray Andrés de Olmos” al Mérito Ciudadano, designada en esta ocasión, al destacado tampiqueño, Robert Alan Fleishman Cahn.

Con la presencia del total de síndicos y regidores de los cabildos de Tampico y Altamira, encabezados por las alcaldesas, Magdalena Peraza Guerra y Alma Laura Amparán Cruz, respectivamente; la Secretaria del Ayuntamiento porteño, Laura Patricia Ramírez Villasana, procedió a dar lectura al acta de fundación de Tampico detallando cómo se formó el pueblo de Santa Ana de Tampico hace 194 años.

Posteriormente, el cronista adjunto de Altamira, Francisco Castellanos Saucedo, realizó una reseña del origen de la ciudad y puerto de Tampico.

“El comercio en Altamira aumentaba constantemente por lo que necesitaban un puerto cercano al mar con aduana marítima para comercializar los productos; el 12 de abril de de 1823 altamirenses encabezados por su alcalde Juan de Villatoro se trasladaron en carreta, a caballo y a pie a fundar el puerto de Tampico”, dijo el cronista altamirense.

Por su parte el Cronista de Tampico, Marco Antonio Flores Torres, destacó,“esta ciudad fue creada por los altamirenses con el propósito de abrir una puerta al mundo para conectarnos de una manera importante; hoy festejamos una conurbación milenaria que lo es Tampico, Viva Altamira, Viva el heroico puerto de Tampico”, precisó.

En este contexto, la presidenta municipal, Magdalena Peraza Guerra, expresó la satisfacción que representa para el gobierno que se honra en presidir, reconocer la trayectoria de un ciudadano que es orgullo jaibo, y que ha impulsado el progreso y bienestar de la ciudad de Tampico, Robert Alan Fleishman Cahn, destacado por sus acciones filantrópicas a favor de la sociedad Tampiqueña, así como el impulso de nuestro municipio.

“Aquí en esta hermosa tierra tropical, fértil, cálida y humana, sensible y valerosa, donde se encunan grandes hombres y mujeres que saben amar a Tampico, se resalta la figura de un hijo digno orgullosamente tampiqueño, Robert Alan Fleishman Cahn, a quien hoy el republicano Ayuntamiento de Tampico otorga el máximo reconocimiento que brinda nuestra ciudad al mérito ciudadano, la presea Fray Andrés de Olmos, por su gran obra filantrópica ”, dijo.

La alcaldesa porteña, agregó, “Robert Fleishman, tiene la voluntad para ser generoso con su ciudad, tiene la paz en su corazón para ayudar a quien lo necesita, y tiene presente que ser un hombre de bien es trascender en actos de buena voluntad; las palabras nunca alcanzan, pero recordemos siempre que la gratitud es la memoria del corazón y Tampico guarda en su corazón a Robert Alan Fleishman Cahn”, dijo.

La presidenta municipal, procedió a entregar la medalla Fray Andrés de Olmos a Robert Alan Fleishman Cahn, quien destaca por su ayuda a instituciones de beneficencia, instituciones educativas, remodelación de espacios públicos de la ciudad, a instituciones de servicio social, apoyo a población desprotegida ante desastres naturales, igualmente ha promovido la industria y la inversión comercial en nuestro entorno, muestra reciente es la construcción del complejo Altama City Center, por parte de GT Global, empresa donde funge como director general y vicepresidente del consejo de administración.

Robert Fleishman, agradeció a la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, y a su cuerpo edilicio, esta gran distinción.

“Esta medalla encierra para mi gran simbolismo, es un gran honor que mucho agradezco y lo recibo no solo a titulo personal, también de mi familia, de mis antepasados y de los miles y miles de personas que han colaborado con nosotros en las empresas, y tantas organizaciones con las que hemos unido esfuerzos y recursos para apoyar el progreso y el bienestar de esta tierra; desde lo más profundo de mi corazón me emociona esta honrosa distinción de la alcaldesa, Magdalena Peraza Guerra, y del Cabildo de Tampico, su amable gesto me compromete a seguir trabajando e invirtiendo en nuestro Tampico, continuar apoyando en las mejores causas y proyectar a nuestra ciudad y a su gente con el cariño que me une a esta querida ciudad”, puntualizó.

En esta sesión solemne de Cabildo, asistieron: en representación del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Secretario de Administración en el Estado, Jesús Nader Nasrallah; familiares y amistades de Robert Fleishman; la diputada federal, Mercedes del Carmen Guillén Vicente; diputados locales y autoridades de los municipios de Tampico, Madero y Altamira.