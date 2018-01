Entrega Magdalena Peraza acreditaciones a alumnas del Instituto de la Mujer

*Más de mil mujeres recibieron constancia de capacitación sobre diferentes oficios.

Reconociendo el talento y capacidad de las mujeres, la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, entregó constancias y acreditaciones a un total de mil 28 alumnas del Instituto de la Mujer en Tampico, así como a 82 maestras voluntarias y dos maestras del CECATI 110 que mediante un convenio de colaboración imparten conocimientos a las mujeres emprendedoras.

La presidenta municipal indicó que para el gobierno de Tampico las mujeres ocupan un lugar muy especial por lo que a través del Instituto de la Mujer se les brinda todo el apoyo para que desarrollen su talento impartiéndoles talleres sobre diferentes oficios que les permiten iniciar su propio negocio y salir adelante junto a sus familias.

“Creo que lo que ustedes hacen es maravilloso porque he visto sus trabajos y me he quedado sorprendida de la calidad de sus productos. Yo quiero felicitarlas primero por darse el tiempo para ir a los cursos, segundo por echarle todas las ganas y tercero porque ustedes se han dado cuenta de que son mujeres valiosas, que tienen talento y pueden desde su hogar ganar el sustento para su familia”, puntualizó la alcaldesa.

Mediante estos cursos las alumnas adquieren conocimientos sobre bisutería, repostería, belleza, manualidades, corte y confección, elaboración de piñatas, corte de cabello, pintura en madera, entre otros oficios.

“Yo agradezco mucho este apoyo porque gracias a ello he iniciado mi negocio en los mercados temporales. Es un sueño muy bonito porque nunca pensé llegar hasta donde estoy”, expresó la alumna Yadira Pérez Ibarra.

Mediante este acto la alcaldesa anunció a las alumnas la autorización para que ofrezcan sus productos y servicios en la Plaza de Armas el domingo 11 de febrero previo al día del amor y la amistad para que de esta manera puedan tener una exitosa venta que fortalezca su economía.

A la entrega de estas constancias correspondientes al periodo Agosto 2017 – Enero 2018 asistieron: la directora del Instituto de la Mujer en Tampico, Mónica Villarreal Anaya; la regidora presidenta de la comisión de Equidad de Genero, Sofía Sandoval Ovando; el director del CECATI número 110, José Antonio Tuyín Manzanero; así como regidores y directores del Ayuntamiento porteño.