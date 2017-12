Extenderán plazo en Fiscal a quienes hayan hecho fila y no alcanzaron a hacer trámite

María de Jesús Cortez

Los contribuyentes que hayan hecho fila este viernes 29 de diciembre y por falta de tiempo no hayan alcanzado a hacer su pago ante la Oficina Fiscal, recibirán un boleto de parte de la dependencia para que puedan hacerlo efectivo en las dos primeras semanas de enero del 2018 y que puedan gozar del beneficio del descuento que gobierno del estado ofrece en este mes de diciembre.

Así lo dijo en entrevista el jefe de la Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad, Luis Alonso Mejía, al señalar que obtuvo la autorización de gobierno del estado la tarde del miércoles para hacer esta extensión, en base a la favorable respuesta que ha habido de parte de la ciudadanía.

“El beneficio que el gobernador concedió en el fin de año vehicular como un regalo de Navidad en diciembre originalmente fue del 4 al 15 de diciembre. En base a la respuesta en todo el estado lo prorrogó al 29 de diciembre y ahora como sabemos que no alcanzaremos a atender a todos daremos ese boleto a quien en este último día haya hecho fila y no haya alcanzado a pagar, ojo, no es prorroga, es sólo atender a quien si vino en la fecha pero por tiempo no alcanzamos a atenderlo”, recalcó el funcionario estatal.

El entrevistado resaltó que quien sólo pague tenencia vencida, derechos y que tenga su licencia de conducir vigente de Tamaulipas puede pagar por Internet, incluso hasta el 31 de este mes, “no necesita hacer fila si es alta o baja de vehículo, si es nada más pagar adeudo y licencia vigente de Tamaulipas por Internet lo paga y es el mismo beneficio”.

El informante agregó que quien venga en esas dos semanas pero que no hizo fila y no tiene boleto no tendrán el beneficio del descuento.

Luis Alonso Mejía señaló que no tiene aún la cifra de la cantidad de contribuyentes que han beneficiado con el descuento pues el corte se lo darán hasta el mes de enero pero adelantó que será una cifra récord.

“Medimos eso porque si del 4 al 14, en nueve días, llevábamos captados 13 millones 500 mil pesos cuando en diciembre de 2014 recaudaron 17 millones 600 mil pesos, si en nueve días de diciembre llevábamos esa cifra, qué quiere decir? que será una recaudación récord en comparación con años anteriores.

El descuento más fuerte que ha sabido se ha logrado, ha sido el Denun contribuyente que debía 92 y dos mil y fracción de pesos y sólo pagó 4 mil 590 pesos, por tener su licencia de conducir vigente.

Dijo por último que al hacer su pago la persona cubre todo adeudo que tenga “porque el sistema lleva a ponernos al corriente en todo lo relacionado con la oficina Fiscal”.