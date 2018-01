Extiende gobierno de Tampico al día domingo cobro del impuesto predial

*Medida dispuesta para dar mayor oportunidad a la ciudadanía de cumplir con esta obligación.

Por instrucciones de la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, a través de Tesorería municipal se ha ampliado el horario para que la ciudadanía tenga la oportunidad de aprovechar los importantes descuentos en el pago del impuesto predial.

Además de atender de lunes a viernes en la oficina de catastro del palacio municipal en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. el Ayuntamiento porteño extendió sus servicios el día sábado en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y el día domingo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

“Estamos extendiendo nuestro horario de atención incluyendo el día domingo para atender a aquellos ciudadanos que por motivos de trabajo se les dificulta realizar este importante pago durante la semana”, puntualizó la edil.

Asimismo, la alcaldesa invitó a la población que aún no realiza dicho pago a aprovechar los significativos descuentos de: 15 por ciento en enero, 10 por ciento en febrero, 7 por ciento en marzo y un 5 por ciento de descuento en el mes de abril.

“En Tampico el descuento del impuesto predial en enero es del 15 por ciento con el 100 por ciento de descuento en todos los demás recargos que haya; por eso exhortamos a la población a que aproveche los descuentos que estamos haciendo y que cumplan con esta obligación”, indicó la edil.

Finalmente, la alcaldesa refirió que de esta manera también se apoya al municipio para recaudar recursos que permitan realizar acciones y obras a favor de las familias.