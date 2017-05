“Falta de inversión tiene al sector obrero sin empleo”: CTM

Omar Lara Martínez

Madero, Tamaulipas.- El secretario general de la CTM en Madero, Carlos Campos Castillo, aseguró que las tan nombradas reformas que el Gobierno federal realizó, es algo que no ha dado ningún tipo de resultado positivo para la clase obrera.

Señaló que se debiera ver reflejados los resultados en los bolsillos denlos trabajadores, pero nunca se vio algo para lo cual se supone se estaban generando dichas reformas.

Destacó que Madero no tiene inversiones privadas, no públicas, algo que no permite se generen fuentes de empleo para la clase trabajadora del municipio maderense.

Mencionó que se les informó por parte del alcalde Andrés Zorrilla, que en un mes o mes y medio se tendrá la llegada de inversión pública y eso permitir a contar con plazas laborales para la mano de obra local.

Campos Castillo agregó que son aproximadamente 8 mil personas que están en espera de contar con un Trabajo, mientras tanto la Federación Local rota al personal para que todos tengan un espacio laboral.