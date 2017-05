Fracturan a niño en primaria de Madero.

*Sus compañeros de clase.

Omar Lara Martínez

Madero, Tamaulipas.- Un alumno que cursa el cuarto año en la primeria “Serapio Venegas” de Ciudad Madero resultó con una fractura en su brazo izquierdo provocada por uno de sus compañeros de clases, sin que los directivos del plantel estuvieran al tanto de la situación.

El pequeño Santiago, de tan solo nueve años y quien vive en la colonia ferrocarrilera, tuvo una seria lesión en su brazo, por lo que requiere de una operación que tiene un costo de 12 mil pesos, ya que se le deberán colocar 4 clavos en el brazo para que sane la lesión de manera correcta.

Sus padres, Flor García Santiago y Roberto Carlos Díaz Risser, exigieron a la escuela, así como los padres del menor que causó la fractura del brazo de su hijo que los apoyen con los gastos, ya que para solventar el pago de la operación tuvieron la necesidad de solicitar préstamos.

“Ayer en la tarde me marcó el maestro del niño y me dijo que se había caído y que él creía que se había fracturado, fui por el niño y cuando llegué le habían puesto una tablita y le enrollaron papel de rollo con una cinta y me lo traje a la clínica”.

La madre del menor, señaló que llevó a su hijo a un médico particular, esto al no contar con seguridad social, por lo que tuvieron que tomarle una radiografía al niño, detectando la doble fractura en su brazo izquierdo.

Mencionó que Santiago, les explicó que se dirigía a su salón después del recreo, pero atrás de él iban otros niños, por lo que uno de ellos le agarró el pie y Santiago cayó al suelo, por lo que vino otro de sus compañeros de clases y le pisó el brazo causando la grave lesión.

Expusieron que la directora de la primaria no intervino en el asunto, mientras que el maestro del grupo de su hijo les dijo que la escuela no puede hacerse cargo de este tipo de gastos debido a que no se cuenta con recursos para ello.