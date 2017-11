Fui Operador del PRI y Muchas Veces Quede Mal con la Población; ahora como Independiente las Cosas serán Diferentes: J Manzur

*Señala que a un mes de vencer el plazo para la entrega de firmas a la autoridad electoral presenta un 50% de avance

Francisco Herrera

El aspirante a la diputación federal por Tampico, por la vía Independiente, Juan Manzur Oudie señaló que cuando fue operador político del PRI muchas veces quedó mal con militantes y ciudadanía que pretendían un apoyo o ayuda, y por tal motivo, dijo, ya renunció a ese instituto político y espera que ya no lo relacionen más con el ex invencible ahora que porta un nuevo proyecto político.

Mencionó que en las vistas que ha realizado a las colonias del Puerto mucha gente le pregunta si va como candidato del Revolucionario Institucional, y debido a que también el INE le exige como requisito renunciar a la militancia, decidió optar por dicha medida.

Remarcó que “Ya no quiero que me vean como priista, ni que me relacionen, fui operador político y así como quedé bien, también muchas veces quede mal, esa etapa ya se acabó”, detalló

Manzur, puntualizó que faltando un mes para que venza el término para la recolección de firmas, abundó que lleva recabadas tres mil.

“Estoy peleando 600 firmas que se traspapelaron, además de que ya se autorizó postergar por siete días la entrega de las firmas, que originalmente estaba programado para el 17 de Diciembre”, acotó

El aspirante por la vía Independiente añadió que para la Presidencia de México apoyará a la figura política de Jaime Rodríguez Calderón.

“Yo voy apoyar al Bronco, tengo que defender la figura”, añadió

Finalmente, comentó que la justicia social será un tema que ponderará en la campaña, pues hasta ahora no ve un trabajo real de la actual diputada federal en este distrito.