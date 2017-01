Funcionario Inepto y Prepotente insulta a Regidora

Por GABRIEL VEGA HERNANDEZ

El jefe de la oficina de pasaportes del municipio de Tampico, Juan Arturo Biotegui Etienne, trato de manera grosera a una ciudadana de nombre Lucero, porque no llevo el acta de Nacimiento de su madre para su trámite de pasaporte, la ciudadana acudió a denunciar el maltrato y fue atendida por la regidora América Sandoval Morales, al hacer una llamada al funcionario se percató de la insolencia de Juan Biotegui, entonces la concejal se trasladó a la oficina de relaciones exteriores, y al llegar a la oficina de pasaportes el funcionario recibió a la edil con palabras altisonantes, haciendo gala de su prepotencia insulto en varias ocasiones e intento sacar a la regidora, pero el funcionario incompetente termino abandonando la oficina, finalmente la servidora fue atendida por el Lic. Carranza que acepto que el jefe es insoportable.

La regidora del PRD América Sandoval Morales señaló “recibi la queja de la señora y pedí que me comunicaran con el funcionario de pasaportes, el me contestó muy prepotente que quería, y le comente de la queja de la señora, y el me contesto que yo nada tenía que hacer ahí, que los regidores arregláramos los asuntos en regidores, y que los problemas de pasaportes ahí en su oficina, entonces le dije ahorita voy para que me lo diga a mí, el jefe de la oficina de pasaportes me recibió con groserías, se portó prepotente es que yo le hable por teléfono, para preguntarle porque le pedían el acta de nacimiento a la señora, y me contesto yo no sé qué tiene en la cabeza…pero de una manera grosera y prepotente, no me dejaba hablar el gritaba que para eso ya me estaba esperando tenía a varias empleadas en la oficina”.

La regidora del PRD se trasladó a la oficina de pasaportes, para preguntar porque piden el acta de nacimiento a una persona adulta, cosa que no le explicó a la ciudadana que está tramitando su pasaporte, como ya se había dado cuenta del tipo de funcionario que es Juan Biotegui, América Sandoval preparo el teléfono celular para grabarlo.

En el audio se escucha cuando llega la regidora a la oficina y pregunta “¿con quién voy a pasar primero? Una empleada le contesta el licenciado Carranza está ocupado, y le indican que pase con Juan Biotegui Etienne funcionario que le había contestado la llamada, la regidora le dice buenos días ¿usted es el licenciado Juan? Y él contesta si yo soy, la concejal le dijo vengo a conocer a la persona que me contesto tan grosera la verdad, Biotegui Etienne respondió de manera insolente yo no tengo madre porque mi madre está muerta, y cualquier cosa que usted tenga que arreglar lo arregla con ella haya afuera, yo no tengo nada que hablar con usted”.

“la edil le dijo es que la verdad es usted muy grosero, y el repitió varias veces, mi madre no se toca, mi madre no se toca, la regidora le pidió, no me grite no me grite, fíjese como me contesto, el dijo, si yo le conteste que son requisitos de la secretaria…la edil respondió yo no estoy cuestionando los requisitos, el funcionario con voz altisonante dijo, usted no tiene nada que ver aquí esto es asunto personal, ella recalco el ciudadano acudió conmigo, Juan Biotegui respondió no tengo nada que hablar con usted, la regidora volvió a insistir no vengo a que me grite porque como servidor público no debe de estarme gritando, el jefe de pasaportes argumenta que para hablar con la ciudadanía necesita una cita, Biotegui Etienne abandona la oficina y la regidora es atendida por el Lic. Carranza”.