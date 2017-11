Gobierno de Ciudad Madero reconoce a Cindy Gallegos destacada gimnasta

El presidente municipal Andrés Zorrilla reconoció a la gimnasta maderense Cindy Gallegos como una de las cinco atletas mexicanas que iniciarán su preparación deportiva en el Centro de Alto Rendimiento de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) para la competencia internacional de la edición 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en Barranquilla, Colombia.

“Cindy es parte del Centro de Alto Rendimiento de deportistas adscrita y llamada por la CONADE a participar ahora como deportista tamaulipeca, estamos muy orgullosos de ella, en los próximos juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018 solo hay convocadas cinco gimnastas, de las cuales finalmente serán seleccionadas tres, puede decirse en este momento que Cindy Gallegos, es una de las cinco seleccionadas”, afirmó el primer edil Andrés Zorrilla.

Cindy Gallegos integrante de “Rítmika Escuela de Gimnasia” agradeció la colaboración deportiva que existe por parte de la administración municipal que preside Andrés Zorrilla “Muy contenta ya que anteriormente no se me había dado este reconocimiento y muchas gracias al Licenciado Andrés Zorrilla porque siempre está apoyándome y siempre me reconoce mi esfuerzo y mi trabajo”.

En este mismo contexto, el edil Andrés Zorrilla destacó que apoyar a la juventud maderense refiere a dos objetivos, el cual uno es un tema que “Alude a los jóvenes y a la capacidad ser exitosos, a los jóvenes tamaulipecos y de Ciudad Madero” y el otro, es el “Hecho de fomentar un ejemplo en esta comunidad de los jóvenes, promover un modelo del deporte, tal y como lo ha dicho nuestro gobernador que la vinculación con el deporte va a mantener a nuestros jóvenes en otro tipo de actividades y buscando un futuro diferente”, finalizó.

Cindy Gallegos resaltó las gestiones del gobierno estatal y municipal por el fomento al deporte “Gracias al señor Gobernador y al Licenciado Andrés Zorrilla que han apoyado mucho a los jóvenes, haciendo campañas, fomentando el deporte para que así sean personas de bien y sean exitosas” concluyó.