Gobierno de Madero reconoce el esfuerzo y talento de estudiantes destacados

El Presidente de Ciudad Madero Andrés Zorrilla Moreno reconoció el esfuerzo, talento y dedicación de niños y jóvenes que destacaron en los concursos de animación, robótica, ajedrez y oratoria nacional y estatal, señalando además que su gobierno tiene un compromiso permanente para impulsar el crecimiento académico de los alumnos de diferentes niveles educativos.

“Cuando hablamos de éxito, es muy importante, procuro decirlo siempre que se toca el tema de éxito, no se puede ser exitoso si no se es feliz, de manera que en la formación de nuestros niños, de nuestras niñas, hay que inculcarles como prioridad dos cosas, una convertirlos en seres humanos felices, no sólo exitosos y dos, siempre atrás de lo que hagan ver por los demás, se llama hacer el bien común”, expresó la autoridad maderense.

Asimismo coincidió con la visión del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en el sentido de que los niños y las niñas son el presente de Tamaulipas y México.

“Aquí están los hombres y mujeres que seguramente tienen una misión y un destino con su municipio, con su ciudad, con Tamaulipas y con México, de aquí saldrán hombres y mujeres de bien, así es que los felicito mucho, van por muy buen camino”, manifestó Zorrilla Moreno.

“Por supuesto sumado al trabajo de ustedes, el trabajo de los padres de familia que esta mañana nos acompañan, sin duda alguna, atrás de todos estos logros también, de toda esta comunidad, están maestros y maestros y directivos en la educación”, indicó.

Los alumnos destacados son: Ángel Castillo Rodríguez de la Escuela Secundaria Técnica No. 19, primer lugar nacional en animación; Sebastián Alejandro Zertuche Hernández del Colegio Bilingüe México Americano, primer lugar nacional en robótica; Manuel Eduardo Borbolla Torres del Colegio Winston Churchill, primer lugar estatal en ajedrez; Jorge Raúl Xala Lagier de la Escuela Primaria 20 de Noviembre, primer lugar en ajedrez estatal y Fátima Alemán Villarreal del CETis 109, primer lugar en oratoria.