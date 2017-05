Gobierno Municipal despliega operativo de seguridad y limpieza en Cementerio Municipal

*Con este operativo se busca brindar las mejores condiciones a quienes asisten al cementerio este día de las madres

En el marco de la celebración del 10 de mayo, día de las madres, el Gobierno Municipal de Tampico, que encabeza la Alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, desplegó un operativo de seguridad y limpieza en el Panteón Municipal de Tampico, ubicado en la arteria principal de esta ciudad.

Trabajando en conjunto la Dirección de Servicios Públicos; la Dirección de Tránsito y Vialidad; y Protección Civil de Tampico encabezadas por Juan Berrios García, el Capitán Miguel Ángel Santiago Cristóbal y Eduardo Morales López respectivamente, han mantenido en óptimas condiciones el cementerio para recibir una gran afluencia de personas en este día en el que la gente suele visitar este recinto.

“Tratamos de mantenerlo siempre limpio, pero hoy particularmente pues que esté extremadamente limpio, que haya agua, y que sobre todo haya agua y que sobre todo haya vigilancia, que haya agentes de tránsito aquí en la Avenida Hidalgo, se pintaron los pasos peatonales, precisamente para que la gente sepa dónde debe de cruzar y no lo haga por cualquier lugar, porque es en donde están los agentes de tránsito para estar cediendo el paso”. Señaló la Alcaldesa ante los medios de comunicación.

Desde días previos, la Dirección de Servicios Públicos, envió cuadrillas de limpieza, mismas que realizaron labores de chapoleo, para evitar el surgimiento de mosquitos, y dejar en perfectas condiciones los pasillos en donde la gente puede caminar sin problemas, evitando accidentes como caídas o resbalones.

Por su parte, la Dirección de Tránsito y Vialidad mantiene la vigilancia en la Avenida Hidalgo, con el fin de mejorar el flujo vehícular y permitir el cruce de los peatones. También se pintaron los pasos peatonales, haciendo más visibles los mismos, además de la permanente presencia de agentes de tránsito que indican y ceden el paso a los transeúntes que visitan el panteón.

Mientras tanto Protección Civil de Tampico mantiene vigilancia permanente en diferentes puntos del camposanto, esto con el objetivo de auxiliar a los asistentes en cualquier situación que se requiera, y así evitar accidentes, brindando apoyo también en el Cementerio particular.

Finalmente la Edil Porteña destacó la gente que visitó desde temprano el panteón: “Vemos que a pesar de que es temprano ya hay una gran cantidad de gente visitando el panteón, ¿Qué me dice a mí eso?; que todavía en los mexicanos los valores están presentes y el amor a la madre es algo que no lo cambia ni lo sustituye nada, esté viva o no esté viva para nosotros sigue viviendo y la prueba es que la gente está visitando las tumbas donde están sus mamás”.