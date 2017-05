Gobierno Municipal exhorta a la población a utilizar el Centro de Canje de Armas de la SEDENA

*Quienes realicen su canje no serán investigados y no se tomará referencia de los mismos

Con el objetivo de prevenir accidentes de fatales consecuencias y de inhibir la portación de armas de fuego entre la población, el Gobierno Municipal de Tampico que encabeza la Alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, mantiene activa y de forma permanente la Campaña de Canje de Armas, en la Plaza de Armas de Tampico, ubicada en el primer cuadro de la ciudad, así lo dio a conocer la Secretaria del Ayuntamiento, Laura Patricia Ramírez Villasana.

Instalado desde el pasado mes de noviembre del año 2016, el módulo operado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha reducido su actividad en las últimas fechas, erogando en el último mes 4 mil pesos por este concepto.

Por ende, Laura Ramírez Villasana exhortó a la población para que acuda a este módulo a intercambiar sus armas por dinero: “Se le exhorta y se les invita a la ciudadanía a que vengan hagan el canje de las armas por seguridad, ha sido el llamado tanto de la Alcaldesa y de la SEDENA”.

La propia Secretaria del Ayuntamiento señaló que quien haga el canje de armas no será investigado: “Es únicamente venir, no se investiga, no se toma referencia, no se toma domicilio, únicamente se valora por parte del personal de la SEDENA el modelo, el cartucho de lo que vayan a canjear, lo tazan ellos, se deja el arma en posesión de la SEDENA y el Municipio de Tampico hacemos el pago del mismo”.

Para el canje de armas se disponen de 15 mil pesos mensuales, de los cuales, no siempre se ocupan en su totalidad, por lo cual el sobrante se devuelve. Hasta la fecha han sido intercambiadas en su mayoría armas cortas y cartuchos de diferentes calibres.

El Centro de Canje se mantiene de forma permanente, instalándose todos los martes en un horario de 10:00 a 13:00 horas en la Plaza de Armas de Tampico, esto como parte de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos que promueve el desarme de la ciudadanía.