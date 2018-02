Incumplen casi 50 negocios con medidas de seguridad: PC

María de Jesús Cortez

En un periodo de seis meses, aproximadamente 300 establecimientos han sido revisado por personal de Producción Civil local, de los cuales un 15 por ciento han recibido indicaciones de la dependencia para que corrijan algún tipo de falla, irregularidad o faltante en materia de Protección Civil, lo que las pone en nivel de mediano riesgo, reveló Eduardo Morales López, director del área.

Al hablar sobre los avances en materia de verificación, el funcionario local dijo que están generando una vinculación con cámaras y la Asociación de Hoteles para que apoyen con sus socios para dar cumplimiento a las medidas de seguridad que en su momento se puedan presentar.

“En las inspecciones que uno genera seguramente salen medidas de seguridad que deben cumplir los establecimientos y pues está vinculación con las cámaras es para que apoyen para que cumplan y que no sólo esperen la visita de PC sino que por default ellos, aparte que es por ley que deben cumplir, lo hagan e incluyan con las medidas de seguridad” indicó.

Los negocios deben contar con un extintor, señalización puerta de salida de emergencia, que no haya obstáculos en los pasillos.

“Los establecimientos en la zona centro tienen un entrepiso que manejan como bodega pero lo saturan de tal manera que no dejan espacio para entrar y en un incendio impide agarrar extintor y combatir el conato de incendio que se esté presentando”, resaltó.

Eduardo Morales explicó que hay dos fases: la que dentro de los programas hacen las visitas de inspección a los establecimientos pero también hay establecimientos que por procedimiento, por seguro o trámite en alguna dependencia, se obligan a tener el visto bueno de PC. Son las dos vertientes las que por voluntad van a la inspección.

En los últimos seis meses han sido inspeccionados tanto voluntaria como obligatoria

más de 300 establecimientos pero dijo que el universo es mucho mayor. “Estamos hablando de alrededor de cinco mil negoxios en toda la ciudad, lo que hacemos es ir avanzando con el programa con centros comerciales que cumplan”.

Morales López hizo ver que el tema de protección civil si está muy arraigado en muchos comercios de marca registrada que año tras año van a PC a hacer su trámite y eso ayuda mucho a que por protocolo de ellos cumplan con sus medidas y cuando van todo está en orden.

“En algunos que no están obligados dentro de un trámite no van y alli tenemos que ir a pedir las medidas de seguridad y sí nos hemos encontrado que les faltan medidas de seguridad.

Lo que más acontece es la falta de extintores y los dictámenes eléctricos vigentes porque hay unos que datan de cinco u ocho años.

En esos casos señaló el entrevistado que son comercios en donde trabajan constantemente, hacen muchas modificaciones “y allí es donde solicitamos el dictamen”.

El factor de riesgo de los negocios revisados hasta ahorita es mediano ya que si fuera alto, recalcó, ya estuviera clausurado.

Sobre cuántos negocios de esos 300 tienen anomalías,, Morales López dijo que de 300 el 15 por ciento no es que incumpla sino que le faltan detalles de cumplir en todas la medidas de seguridad y si van voluntario y hay riesgo de todos modos les dan un plazo de siete, diez, quince días o un mes, dependiendo de la gravedad si es alto riesgo o mediano tres, cuatro o siete días cuando mucho. Por último, al hablar de sanciones, Eduardo Morales comento que cuando hay incumplimiento el reglamento marca cien UMAS o mil pero aseguró que hasta el momento

no ha habido multas “no se ha llegado a eso precisamente el vínculo que se ha generado con los comerciantes es de ayudarles a que cumplan con las medidas de seguridad, a que se concienticen de que deben cumplir con los lineamientos que no es sólo vender un producto sino también que vendan Seguridad que los clientes que van a visitarlos se sientan seguros en sus establecimientos que yo creo que también es un factor importante que el comercio y sociedad en general coadyuven en materia de PC y que no sea la autoridad la que vaya con el chicote a exigirles que cumplan”.