Indignante que jueguen con las necesidades de la gente: Heredia Niño.

*Exigen transparencia en manejo de recursos en Tampico, el Presidente de la Comisión y Transparencia y Acceso a la Información, solicito se aclare el incidente señalado el día de hoy por mi compañera la regidora América Sandoval y se llegue hasta las últimas consecuencias.

Por CARLOS Cárdenas CONTRERAS.

A través de las redes sociales el regidor Presidente de la Comisión de Trasparencia en el Cabildo de Tampico José Antonio Heredia Niño, revelo que solicitara que se aclare y llegue hasta las últimas consecuencias en el incidente señalado –La Bodega con Víveres- por mi compañera América Sandoval.

Y remarca que el problema que nació este día se debe a la FALTA DE TRASPARENCIA en el Cabildo. Qué oculta las cosas públicas, “hasta que les truena el cuete”.

Y remarca en el WhatsApp enviado a los tampiqueños: Utilizan la ayuda humanitaria donada con esfuerzo por gente buena, solidaria con nuestros connacionales ante una catástrofe natural para beneficio político populista personal y con esto decir “que buena es la maestra” nos da víveres baratos y lo que busca es mejorar su imagen, fortalecerse ante la opinión pública. Eso es aprovecharse del hambre y de la pobreza de la gente necesitada.

Y más adelante remarca: Exijo en mi carácter de presidente de la comisión de transparencia y acceso a la información pública, se aclare el incidente señalado el día de hoy por mi compañera la regidora América Sandoval y se llegue hasta las últimas consecuencias!

SUBEN REGIDORA Y DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL VÍDEO DE BODEGA Y NIEGAN DESVIÓ DE RECURSOS.

La Regidora Paloma González presidenta de la comisión de Desarrollo Social y la Directora de Desarrollo Social Isabel Goldaracena, hicieron una transmisión en vivo a través de la red social de Facebook a fin de aclarar que la bodega encontrada por la regidora América Sandoval no existe ninguna controversia por los vives ahí resguardados.

Negando que pudieran ser utilizados con fines electorales, la edil tampiqueña expresó “lo que tenemos son abarrotes leche, azúcar, frijol jugos, que venden en la jornada a bajo costo para apoyar a los sectores vulnerables en Tampico de corazón lo hacemos no veo que tiene de malo tener esos productos para ayudar a la gente”.

Me queda claro que el objetivo de la regidora América es difamar y desprestigiar el trabajo que ha hecho la maestra”

La Directora de Desarrollo Social expuso “en Tampico tenemos un gobierno sensible y cercano no tenemos intención de lucrar con la necesidad de alguien. Aquí no hay nada malo ni hilo negro en la bodega en la calle 20 de Noviembre de la zona centro de Tampico”.

Sobre el temor que expresó la edil perredista sobre posibles amenazas o poner en riesgo su vida responsabilizando a la alcaldesa Magdalena Peraza, de llegarle a pasarle algo “la maestra es incapaz de dañar a alguien”.

Aseguró que la regidora América Sandoval no ha acudido a las 200 jornadas sociales realizadas.

Además de añadir que “en la pasada contingencia del sismo, se enviaron 20 toneladas de ayuda a Chiapas y Oaxaca y otro segundo envío de 15 toneladas”.

Hicieron un recorrido en el lugar para mostrar los artículos ahí resguardados.