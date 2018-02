Jorge Ponce, Mentiroso, Mentiroso, Mentiroso..!

*Juega con los sentimientos de la comunidad estudiantil del CBTis 105 al prometerles la donación de un autobús escolar para el traslado de los alumnos

Por: Gerardo Meza

Altamira Tamps.- Después de que Jorge Ponce García anunció la separación de su cargo como presidente del Consejo Empresarial de Altamira, esta noticia causó indignación entre alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 105, debido a que cuando se ostentaba en ese cargo, Ponce García hizo una serie de promesa para el beneficio de esta institución educativa, de las cuales no ha cumplido cabalmente con su palabra.

La comunidad estudiantil del CBTis 105 se sintió agraviada porque el ex presidente del Consejo Empresarial de Altamira, Jorge Ponce, en una reunión del consejo consultivo y teniendo como testigos a autoridades educativas, empresarios y alumnos, se comprometió a donar un unidad de transporte escolar que serviría para el traslado de los alumnos a los diversos eventos y competencias académicas, deportivas y culturales, que a casi un año de esa promesa no se ha cumplido nada de parte del mentiroso y y mezquino empresario, quién ahora pretende lograr la candidatura en busca de la alcaldía por MORENA.

“En una reunión realizada en la biblioteca del CBTis 105, el pasado jueves 30 de Marzo del año 2017, el consejo empresarial solicitó está sede como recinto para una sesión del consejo consultivo y de acuerdo a las peticiones, Jorge Ponce como presidente del CEA, mañosamente se comprometió a hacer la donación de un autobús escolar, sabiendo que no iba a cumplir esta promesa y ahora a casi un año de haberse dado a conocer no ha rendido frutos y hasta pareciera hecho a propósito, porque ahora Ponce García no asoma la cabeza a este plantel”, señalaron los alumnos.

Cabe señalar que ahora Jorge Ponce en sus cuentas de redes sociales, es incongruente en lo que publica, debido a que escribe que se apagará a la estatutos de MORENA, que son No Mentir, No Robar y no traicionar.

Pero en Altamira hay historia y cuando Jorge Ponce fue Regidor en la administración de Javier Gil, mordió la mano a quien le dio de comer traicionando la confianza del entonces presidente municipal y ahora también dice No Mentir, esto contraviene al compromiso adquirido con la comunidad del CBTis 105, donde vilmente jugó con los sentimientos de los alumnos.