La luz de la esperanza brilla en Tamaulipas y Ciudad Madero

Miles de familias maderenses asistieron a la celebración “Viva la Navidad, en Tamaulipas brilla la luz de la Esperanza” en donde se llevó acabo el encendido del Pino y la inauguración de la pista de hielo, eventos que fueron encabezados por el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa la presidenta del Sistema DIF estatal Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, así como por el presidente de Ciudad Madero Andrés Zorrilla Moreno y su señora esposa Angy de la Garza de Zorrilla, titular del Sistema DIF municipal acompañados de sus hijos.

En la celebración el mandatario tamaulipeco dijo “Quiero desearles que pasen una muy bonita navidad, una navidad que la aprovechen con sus familias, una navidad de paz, de tranquilidad, así quiero desearles lo mejor en el 2018”.

No me queda la menor duda, añadió, que 2018 va a ser un gran año para Tamaulipas “Como nunca en la historia de este estado se ha estado trabajando unidos, sociedad que son todos ustedes y gobierno y está también plenamente demostrado que no hay problema, que no hay adversidad que juntos no podamos superar y hoy como nunca en la historia estamos trabajando de la mano sociedad y gobierno y mi gobierno está comprometido con las familias de Ciudad Madero”.

“Quiero agradecer a nuestro alcalde Andrés Zorrilla por su hospitalidad pero sobre todo por el trabajo que ha venido desempeñando de la mano del gobierno del estado; está plenamente demostrado cuando se trabaja el gobierno del estado, el gobierno municipal y las familias de los municipios, las cosas caminan y caminan bien y es el caso de Ciudad Madero” dijo .

Por su parte el presidente Andrés Zorrilla señaló que este es “Un llamado para convocar a la unidad familiar, para que la esperanza en el sur de Tamaulipas siga creciendo junto con nuestro estado”

“Muchas gracias a nombre de nuestra gente de Madero por estas atenciones para recibir la navidad, así es como se hace familia, así es como se hace esperanza y así es como se reconstruye nuestro tejido social en Tamaulipas”, concluyó el Presidente Andrés Zorrilla Moreno.