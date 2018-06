“Lejos de ser candidata, soy ciudadana”: Griselda Carrillo Reyes.

Ciudad Madero, Tamps.- Griselda Carrillo Reyes, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 07, recorrió la mañana de éste lunes el mercado rodante de la Col. Miguel Hidalgo, donde tuvo la oportunidad de saludar a comerciantes y ciudadanos, así como escuchar sin miedo sus inquietudes y necesidades.

En lo que respecta al tema de seguridad, Griselda Carrillo abanderada del PRI, señaló: ”el tema seguridad sabemos que es algo que estamos padeciendo todos los mexicanos, los tamaulipecos no estamos exentos , desafortunadamente estamos viviendo ésta situación, yo ando en las calles como todos los ciudadanos, no hemos requerido seguridad, no hemos requerido absolutamente nada y no lo vamos a hacer, ya falta poco, así hemos venido haciendo campaña más de 60 días, por lo tanto vamos a continuar así el resto de los 90 días”.

Con respecto a las próximas elecciones del 1 de julio, en el tema de seguridad, Carrillo Reyes, comentó:” “me queda claro que es responsabilidad del poder ejecutivo, tanto el gobierno federal y de los municipios de estar al pendiente que el día de la elección se lleve con tranquilidad, con paz y seguridad, estoy convencida de que así va a ser, estoy segura que están tomando las acciones necesarias, por eso cuando sea Diputada Federal, quiero ser una aliada, de este poder ejecutivo, en varias acciones, una que el recurso para éste tema no falte, participar en las mesas de seguridad que se tienen en nuestro estado, pues para también poder colaborar directamente y poder ayudar a que esto se resuelva lo más pronto posible”, concluyó.