Línea de gas provoca explosión en instalaciones de Pemex

*En el camino conocido como el Chocolate, en las primeras horas de la mañana un fuerte estruendo cimbró este sector sin reportar pérdidas humanas: PC.

Altamira, Tamps.- Sin tener un dictamen oficial de parte de PEMEX, está mañana un fuerte estruendo cimbró a la sector del chocolate, ocasionado por la explosión de una línea de gas en unos de los ductos que pasaba por esta municipio, incidente que movilizó los cuerpos de rescate y de protección civil.

Cesar Vázquez Jáuregui, Director de Protección civil municipal, señaló que esta contingencia sucedió aproximadamente a las a las 07:20 de la mañana en el área de compresores de gas de la paraestatal, ubicada en el kilómetro 4.5 de la brecha El Chocolate del ejido Flores Magón, en la parte posterior del Instituto Tecnológico de Altamira.

“Tal vez se trate de una falla en los compresores, o tubería dañada en la línea de gas, no descartando posibles chispas de soldadura las que provocaron el siniestro, esto es solo una hipóstasis, la causa raíz del problema que lo ocasionó será hasta que PEMEX de el dictamen real de que fue lo que ocasionó está explosión, de tal manera que no importante de esta incidente es que no hubo pérdidas humanas y fue solo una persona que se atendió por una crisis nerviosa”, detalló Vázquez Jáuregui.

Después de que los vecinos reportaron una explosión en las inmediaciones de la Colonia Adolfo López Mateos, de inmediato se trasladaron Bomberos de Altamira y Pemex del departamento contra incendio quienes resguardan el área; en tanto empleados de la propia paraestatal cierran las líneas.

Asimismo se reportó solo una mujer afectada la cual fue identificada como Nancy Lozano Lara la que resultó con crisis nerviosa, la cual fue trasladada en una ambulancia al Hospital Regional de Pemex ubicado en ciudad Madero.

César Vázquez explicó que esperaran el reporte oficial de comunicación social de Pemex a fin de conocer las causas de la conflagración, donde hasta el momento el fuego no ha sido controlado, por lo que los cuerpos de seguridad trabajan horas extras a fin de detener este siniestro y así dar a conocer las causas de la exposición.