Madero presentará a SEDATU programa del año anterior.

Madero, Tamaulipas.- Madero presentara el mismo programa de proyectos del 2017 en el 2018 a la SEDATU, ya que por la falta de entrega de recursos no se llevaron a cabo.

El secretario de participación ciudadana en Madero, Fernando Fernández de León, señaló que al no existir apertura de la ventana de la secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano, no se presentaron los proyectos contemplados, por lo que no han sido evaluados, razón por la cual es que se presentara en este año el mismo programa.

Destacó que al no haber entrega de los 16 millones de pesos pendientes de pagar por parte de Sedatu a Madero por la realización de obras en ese ejercicio fiscal, el 2017 no se concretó, por lo que esperan que esta situación se destrabe lo antes posible.

Indicó que Madero requiere que estos 16 millones se paguen, ya que es necesario solventar compromisos que se tienen con algunos constructores que realizaron obras y las terminaron, además de algunas que están inconclusas como son 3 pavimentaciones.

Fernández de León dijo que no desean que les lleguen todos los recursos previstos, ya que solo quieren el presupuesto que se adeuda de los proyectos ya concluidos.