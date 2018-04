Maestro realiza huelga de hambre afuera del CBTis 164

*Quiere solución a los pagos de primas económicas por antigüedad laboral además de que concluya el proceso administrativo de su jubilación

Por OMAR Lara MARTINEZ

Un maestro de matemáticas del CBTis 164 de Ciudad Madero, realiza una huelga de hambre en la puerta del plantel, exigiendo se dé solución a su petición de pago de algunas primas económicas por antigüedad laboral que le corresponden, así como se concluya el proceso administrativo de su jubilación, ya que esta se encuentra detenida por personal de la institución educativa.

El catedrático, Alejandro del Castillo Escobedo, con 30 años de servicio, dijo que desde agosto del año pasado inició con su proceso de jubilación, pero a partir de este año es que se realiza el papeleo, pero hasta tres meses después no estar activo en la institución educativa, le notifican que su trámite no procedió, debido a que el área de recursos humanos del cbtis, no le dio continuidad al mismo.

Señaló que tiene estos tres meses sin percibir salario, ni ha recibido lo que le corresponde por ley, haciendo un llamado al gobernador de estado para que tome cartas en el asunto.

“No procedió porque lo llevaron mal o no sé qué pasó, no se quien habrá tenido la culpa pero no procedió, tres meses sin cobrar para decirme que de nueva cuenta vuelva a firmar todo para volverlo a meter, me preocupan dos cosas, que al cabo de tres meses me pueden decir lo mismo, la otra es que no soy el único caso”.

Destacó que su caso no es el único, ya que tiene varios compañeros maestros en la misma situación, por lo que señalo que las autoridades educativas deben estar al pendiente de lo ocurre en el plantel.

Dijo el maestro que la responsable del área de recursos humanos, al igual que el director del cbtis 164 no ponen interés a su responsabilidad, ya que hay deficiencias en los trámites administrativos y el director no se hace responsable.