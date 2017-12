Maestros toman escuela; padres protestan

* Acusan a docentes conflictivos de secuestro y desbloquear a la directora porque los pone a trabajar

María de Jesús Cortez

Padres de familia de la escuela Secundaria General No. 7 profesor Francisco Medina Cedillo, protestaron la mañana de este miércoles porque aseguran que alrededor de diez maestros prohibieron la entrada de la directora Elma del Carmen Garza Maya. Además, acusan a los maestros de tomar el plantel pues pusieron candado y no dejan entrar ni salir a nadie señalando que mantienen secuestrados a sus hijos.

Aracely San Martín Gaytán, a nombre de los padres de familia, dijo que el motivo de su manifestación es porque algunos maestros no dejaron pasar a la directora “y nosotros estamos inconformes porque ella está haciendo las cosas bien”.

Puso como ejemplo al maestro de electrónica que pedía a los padres 200 pesos para material, situación que la directora erradicó lo que molestó al docente.

“Ella lo obligó a devolvernos el dinero y le pidió una lista del material que necesitaba para ella comprarlo y dárselo para que trabaje y no pedir a los padres”.

Los inconformes dijeron que es el supuesto maestro de inglés quien se llama Juan Antonio Huerta el que está encabezando a un grupo de maestros que son los que no trabajan.

“Se la pasan afuera de los salones fumando, platicando y relajeando y la directora los está poniendo a trabajar”, añadieron.

Incluso dicen que la dirección instalará videocamaras para tener controlados a los alumnos pero también a los maestros.

“Eso no les gusta y están inconformes, son como diez maestros que son los que no trabajan, los demás si están trabajando”.

Los padres de familia aseguran que derivado de este problema entre maestros y directora, los inconformes tienen tomado el plantel “desde temprano no dejaron pasar a la directora y algunos niños mejor se los llevaron sus padres porque tienen ellos tomados el plantel”.

Comentan que esta situación está desde hace un año que ella llegó a tomar las riendas del plantel e incluso levantaron firmar en contra de ella para que la sacaran sin siquiera conocerla.

Lo que los padres piden es que les pongan examen a esos maestros conflictivos y que quien no quiera trabajar sea a quienes saquen de esa escuela.

“Queremos que dejen trabajar a la maestra, por primera vez tenemos una directora que sí le importa nuestros hijos, que nos dejen trabajar con ella porque ella si quiere que nuestros hijos avancen”.

Por su parte, la señora María de Jesús Gómez Aguilar exigió que abran la puerta pues tienen secuestrados a los alumnos y eso es un delito.

“Hay alumnos que no ingresaron porque ellos tomaron el plantel pero ustedes saben que cuando ponen un candado en una puerta y no dejan entrar ni salir eso es un secuestro”.

“Estamos cansados de que siempre hagan lo mismo nosotros no pagamos impuestos para esto, queremos maestros de calidad no a estos que se dicen maestros y no lo son, entraron como intendentes, hacen lo que les da su gana y no se vale lo que hacen ellos”.

Los maestros que son acusados por los padres de tener tomada la escuela son: David Quintana, Juan José Romero, Pedro Saldierna, Abel Méndez, Juan Antonio Huerta Fabián argot, Apolo Huerta, Saúl Vargas, Ana Olivia Rivera y Héctor Alvarado Argoña, quienes dice además que en horas de clase faltan al respeto y que su molestia es que hubo cambio de mesa directiva y les quitaron la cooperativa. “de allí se produjo todo el problema”, resaltó la señora Marisol Cibriano González, madre inconforme.